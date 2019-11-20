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賴清德：堅持守護台灣才是最正確的路

最新更新：2019/11/20 11:01
民進黨副總統參選人賴清德（前右5）、台南市長黃偉哲（前右4）20日上午陪同6名黨籍立委參選人辦理登記前，拿著棒球手套與球棒等道具，象徵希望打出6席全上的全壘打。中央社記者楊思瑞攝 108年11月20日
民進黨副總統參選人賴清德（前右5）、台南市長黃偉哲（前右4）20日上午陪同6名黨籍立委參選人辦理登記前，拿著棒球手套與球棒等道具，象徵希望打出6席全上的全壘打。中央社記者楊思瑞攝 108年11月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）民進黨副總統參選人賴清德今天說，若國民黨將台灣帶向與中華人民共和國統一的道路，中華民國勢必滅亡。總統蔡英文與民進黨堅持守護台灣，才是最正確的路。

民進黨台南市黨部上午安排賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇6名黨籍立委參選人，在賴清德與台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台南市選舉委員會辦理參選登記。

眾人先在選委會附近的二二八紀念公園集結，拿著棒球手套、球棒等道具造勢，象徵希望打出漂亮的全壘打，6席全部當選。接著一起高呼口號，之後，步行前往選委會。

賴清德致詞時表示，不論是哪一次總統選舉，民進黨提名的候選人在台南得票率都是最高的。區域立委從2008年開始，民進黨每一屆在台南都是全壘打。今年台南增加一席區域立委，相信只要做到每個選區好好奮鬥，彼此互相支援，就可再次得到台南鄉親的支持，延續過去的優良傳統。

賴清德稍後接受媒體聯訪時表示，台灣是主權獨立國家無庸置疑，倒是國民黨總統參選人韓國瑜要體認一個事實，現在國民黨帶領的方向是邁向統一，與過去兩蔣時代不同。過去是反攻大陸，不管成不成功，但依當時的主張，中華民國是存在的。

他說，中國國家主席習近平在今年元月2日提出的「習五點」中明確指出，九二共識沒有一中各表的空間，只有一個中國的原則，而且一中指的是中華人民共和國。如果韓國瑜與國民黨仍執迷不悟，要將台灣帶向統一，中華民國勢必滅亡。

賴清德表示，看看中國對台灣的打壓、還有最近香港的事就會明白，蔡總統與民進黨全體堅持守護台灣的這條路，才是對台灣最正確的道路。（編輯：李亨山）1081120

民進黨副總統參選人賴清德（前左4）20日上午在台南陪同6名黨籍立委參選人王定宇（前左起）、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、賴惠員辦理登記，台南市長黃偉哲（前左5）也一同從集合地點步行到台南市選委會，振臂高呼口號。中央社記者楊思瑞攝 108年11月20日
民進黨副總統參選人賴清德（前左4）20日上午在台南陪同6名黨籍立委參選人王定宇（前左起）、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、賴惠員辦理登記，台南市長黃偉哲（前左5）也一同從集合地點步行到台南市選委會，振臂高呼口號。中央社記者楊思瑞攝 108年11月20日
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