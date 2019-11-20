親民黨公布不分區 柯文哲稱郭台銘未蒙利先受害

（中央社記者梁珮綺台北20日電）親民黨今天公布不分區立委名單，鴻海集團創辦人郭台銘幕僚劉宥彤名列第4、蔡沁瑜列第9。台北市長柯文哲指出，名單沒有特別好或不好，但稱郭台銘未蒙其利，先受其害。

另外，柯文哲表示，他一看就知道，中國國民黨主席吳敦義正在為立法院長布局，太會算計。

親民黨上午公布不分區立委名單，身心障礙聯盟秘書長滕西華排首位，其次為立委李鴻均，聯電榮譽副董事長宣明智排序第3，是最大亮點；先前外傳會列入第1、3名的劉宥彤及蔡沁瑜，則分列第4與第9。

對此，柯文哲說，該份名單沒有特別好或不好，「大概就平平的」；至於是否因自己緣故，郭家軍名次才往後排，「不曉得，江湖傳言聽一聽就好」。

不過，柯文哲認為，劉宥彤、蔡沁瑜未列入親民黨第1與第3名，「老郭反而未蒙其利，先受其害」。

郭台銘幕僚高虹安列入台灣民眾黨不分區立委名單第3名。媒體詢問，郭台銘是否會雙押寶變雙殺時，柯文哲則驚呼「如果我們第三名也被殺掉，那真的完蛋了」。

另外，吳敦義稱民眾黨為泛藍聯盟，柯文哲對此稱自己差點脫口而出「這個傢伙」，指吳敦義太會算計，一看就知道吳敦義是為立法院長布局，所以趕快拉民眾黨的票。

柯文哲重申，國民黨是「贏棋變輸棋」，而吳敦義是先拉抬國民黨總統參選人韓國瑜，後又找郭台銘，「其實是他（指吳敦義）自己想做，不行又要去立法院」，所有人再忍耐一下，再50幾天後一切就會結束。（編輯：戴光育）1081120