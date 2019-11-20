柯批綠派系決定不分區 卓榮泰反酸別變一言堂

（中央社記者葉素萍台北20日電）台灣民眾黨主席柯文哲批評民主進步黨的不分區立委是派系決定，民進黨主席卓榮泰反酸，希望民眾黨以後的內部民主別被柯文哲當成叛變，否則將成一言堂，「他就會繼續做他的軍機處、繼續學他的毛澤東，這樣不好」。

柯文哲日前提到，國民黨不分區名單「又老又紅」，與社會脫節；民主進步黨是派系決定，但提名應著重與社會更多連結、多元與專業。

卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，民進黨自古以來，黨內生態有一定程序，民眾黨現在剛成黨，希望以後民眾黨內部的民主不要把它當成叛變，柯曾經講過這樣的話；內部民主程序若當做叛變，那民眾黨以後就會是一言堂，「他（柯文哲）就會繼續做他的軍機處、繼續學他的毛澤東，這樣不好」。

媒體詢問卓榮泰，柯文哲今天提到「那些搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」卓榮泰說，這種話毫無根據，無法評論，老是這種無厘頭的講話，誰能夠一一回應。

媒體也問到，目前多個小黨的不分區名單，外界評價不錯，是否讓民進黨面臨分票壓力。

卓榮泰說，新興的政黨當然更有空間去努力做出更理想性的名單，「我個人要給他們肯定，甚至我也只能羨慕」，因為在執政黨與執政團隊有戰略考量與現實戰略性部署，兼顧更多政策層面，必須在現有人選以及現有政策方向先做思考。

他說，民進黨也盡量去尋求亮點名單，但空間確實有限，民進黨已經盡最大努力了。

卓榮泰話鋒一轉指出，還是要檢討國民黨，社會對國民黨的不分區名單這麼多非難、責難，國民黨仍堅決維持名單，讓人難以想像。

卓榮泰說，他希望在選戰後期，大家能夠冷靜地思考如何將不分區政黨票每一張票都發生效果，這是每個選民最後可以去思考的，民進黨也會這樣訴求。（編輯：林興盟）1081120