107年台北市長選舉未依SOP 監察院糾正中選會

（中央社記者游凱翔台北20日電）去年九合一併公投選舉發生投票亂象，針對台北市長部分，監察院今天表示，當時要確認補正票所達354個，其中一票所將票數登錄至計票系統耗時達7小時22分，正常票所也有相同狀況，肇因就是未遵照作業程序進行，因此糾正中選會、台北市選委會。

去年九合一選舉併公民投票選舉，發生大排長龍的投票亂象，針對台北市長選舉部分，由於「待確認票所」登錄票數時差達40倍，而「正常票所」登錄票數也時差51倍，監察院糾正中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

待確認票所（選票有問題必須等待確認）部分，監委仉桂美、劉德勳表示，台北市共有1563個票所，但其中354個為待確認，其中登錄計票系統耗時2小時以上多達256個，耗時最長者為7小時22分，與最快的投開票所11分，相差高達40倍。

正常票所部分，無正當理由卻登錄耗時超過2小時以上、共93個，其中士林區達60個，登錄耗時最長為5小時59分，與最快的投開票所7分，相差高達51倍。

監委指出，造成這些問題的最大原因，就是作業人員違反「地方公職人員選舉電腦計票作業標準作業程序」，也違背「區選務中心核對速報表無誤後應即輸入電腦」的程序。

監委也質疑，這些投開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，以蓋指印方式領取相對人數的剩下票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋、或將他人得票改成無效票，最後修改報表數字，讓法院驗票也無從查知、改變最終結果。

監委指出已有觸犯刑法嫌疑，只是台北市選委會以法院及檢察官以職權查閱為由拒絕提供，因此這部分將依法告發，移送檢調偵辦。

監委也呼籲，中選會應通令各地方選委會，責由各票所人員將現場完整記錄票數的「記票紙」拍照存證後傳至中選會及區選務中心，以保全證據。（編輯：蘇志宗）1081120