國內選情緊繃 張善政擱置訪美李佳芬仍在安排中

（中央社記者王承中台北20日電）國民黨副總統參選人張善政暫時擱置訪美行程，張善政幕僚黃曼昕今天表示，由於訪美至少需一週時間，有鑑於目前國內選情緊繃，張善政訪美行程暫時擱置。至於韓國瑜妻子李佳芬拜訪美國僑界的行程，仍會持續進行。

國民黨總統參選人韓國瑜曾表示，因選舉時間壓力非常大，確定不訪美。韓營原先規劃由副手張善政、韓國瑜妻子李佳芬代為訪美。張善政日前表示，他是否出訪美國，將考量出訪對選情加分的正面影響，以及12月國內選情緊繃狀況，需要兩邊權衡。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天向中央社記者表示，因為現在國內選情緊繃，12月訪美距離明年大選過於接近，且赴美勢必需要至少一週的時間，所以目前訪美的行程暫時擱置，希望能把所有精神專注投入在台灣。

雖然張善政的訪美行程應選情而擱置，但韓陣營表示，李佳芬的訪美行程仍會持續進行，目前還是規劃在12月初訪美，拜訪海外僑界，詳細的行程內容目前仍在規劃聯繫中，確定後就會對外公布。

李佳芬今天結束訪問日本、柬埔寨、泰國等僑界行程，隨後25日至28日將前往印尼、馬來西亞、新加坡訪問當地僑胞。（編輯：紀淑芳）1081120