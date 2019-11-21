台商回台侯友宜感謝中央 蘇貞昌肯定就事論事

（中央社記者顧荃台北21日電）藍營質疑台商回台投資專案成效，行政院長蘇貞昌今天表示，新北市長侯友宜最近公開說台商回台在新北市金額已經超過新台幣1000億並感謝中央，「這種就事論事的態度，我很肯定」。

蘇貞昌上午在行政院會時表示，今年1月，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，獲得熱烈迴響，6月再推出「台商回台投資方案2.0」。目的是要讓台商把過去20、30年外流到中國與其他國家的技術、人才、生產know how、企業經營能力等軟實力重新帶回台灣。

蘇貞昌說，而今年8月實施的「海外資金匯回專法」，則是鼓勵台商把個人或企業在國外賺到的錢匯回台灣。過去因為匯回的稅率高，都存在國外，因此政府提出優惠稅率，並導引做實質投資。

蘇貞昌指出，這兩個政策，內容不一樣，目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。

他說，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。馬政府時代三年（2012年到2014年），預計投資2400億元，至今投資約1500億元；而這次方案推動至今才10個月，預計投資已將近7000億元，實際到位投資就有2255億元。馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇貞昌表示，台商回台投資，只看投資環境好不好，不會管縣市是哪一黨在執政。六都也都配合這個政策盡心盡力，並且顯著受益，很多都帶來上千億元的投資，創造破萬就業機會。他說，侯友宜最近兩度公開表示，台商回台在新北市「落實投資的金額已經超過1000億，創造1萬8000多個就業機會」，侯友宜昨天還就此特別感謝中央，蘇貞昌表示，「這種就事論事的態度，我很肯定」。

經濟部次長曾文生上午出席院會後記者會時表示，台商回台預計投資將近7000億元、今年到位2255億元，這兩個數字都是經濟部一案一案審查時計算出來的，「這兩個數字都是統計，不是估計」。（編輯：黃國倫）1081121