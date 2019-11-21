邱毅稱遭馬英九拉下不分區 馬辦怒斥考慮提告

（中央社記者王承中台北21日電）前立委邱毅指前總統馬英九推薦陳以信、車宜靜列不分區，將他拉下不分區。前總統馬英九辦公室今天表示，邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬英九的名譽，馬英九不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。

馬辦表示，邱毅退出國民黨不分區名單後，跑去擔任新黨不分區並列首位，邱毅說要幫助國民黨總統參選人韓國瑜逆轉勝，卻砲轟國民黨、鬼扯連馬之爭，意圖惡意煽動國民黨內鬥。

馬辦認為，邱毅長期以來對馬英九多所惡意不實的批評，甚至在媒體上批馬英九是「台獨四大惡人」，種種子虛烏有的指控，造謠成性、譁眾取寵、毫無悔意，馬英九不排除採取法律行動，捍衛自身清白。

原本排入國民黨不分區名單第8的邱毅，因爭議過大，邱毅日前聲明，主動退出不分區名單。不過，邱毅昨天接受媒體專訪時表示，把國民黨不分區名單搞得一團亂的就是國民黨副主席兼秘書長曾永權，原因是馬英九臨時要前總統府發言人陳以信、世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜列入不分區名單。

馬英九辦公室今天上午發布新聞稿駁斥，邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬英九的名譽，馬英九不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。

馬辦指出，上午已向曾永權查證，是否有如邱毅所言「曾永權在會議上說因馬要推薦陳以信和車宜靜，所以把邱毅強行剔除」等情事，曾永權則強烈表示「絕無此事」。

馬辦表示，馬英九因擔任過黨主席，依規定沒有推薦不分區立委的資格，所以不分區立委名單並無馬英九推薦的人選。馬英九基金會執行長蕭旭岑是國民黨中央評議委員，蕭旭岑以中評委的身分，推薦國民黨立委林麗蟬跟超馬好手林義傑、陳以信三位年輕優秀人才，但最後決定權仍在黨主席。

馬辦指出，陳以信是馬英九的舊屬，對於陳以信能獲得黨中央通過列入不分區名單，馬英九表示欣慰，也希望陳以信若有機會進入立法院能發揮所長，為黨為國為人民有所貢獻。至於救國團主任葛永光妻子車宜靜，馬英九僅有數面之緣，完全不熟，遑論向黨中央推薦或要求將車宜靜列不分區。（編輯：林淑媛）1081121