游錫堃陪吳怡農掃街 批國民黨不分區名單親中

前行政院長游錫堃（左2）21日上午陪同台北市第3選區（中山、北松山）民進黨立委參選人吳怡農（前右），在台北濱江市場掃街拜票，有支持者送上鳳梨，祝吳怡農選情旺。中央社記者張皓安攝 108年11月21日

（中央社記者溫貴香台北21日電）前行政院長游錫堃今天陪民進黨立委參選人吳怡農掃街，批評國民黨不分區名單大部分都是親中派，甚至反「反送中」；而吳怡農願意放棄美國籍、優渥待遇回故鄉當兵，這跟國民黨是不一樣的。

台北市長柯文哲20日表示，「那些喊愛台灣的，那些搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」

游錫堃列民進黨不分區立委第7名、政治組第1名，被認為是下屆國會龍頭熱門人選，游錫堃上午陪同吳怡農掃街，針對柯文哲批評台獨子女躲國外的一席話，他不評論。

游錫堃上午陪同吳怡農到濱江市場掃街並於活動前受訪表示，美國已經通過「香港人權與民主法」，並等美國總統川普簽署。看到這個法案可以了解國際社會或美國都是挺香港居民、大學生，大家都是挺反送中的。但中國國民黨不分區立委名單卻大部分都是親中派，甚至有反「反送中」的。

游錫堃進一步說，退將吳斯懷還曾經教導解放軍如何對抗美國戰略部署，也曾在中國聽中國國家主席習近平訓話，這樣的一份名單，連國民黨副總統參選人張善政都沒辦法背書。他說，國民黨的主席主張簽訂和平協議、總統參選人進入香港中聯辦、不分區名單大部分親中。

「反觀民進黨提名這一區吳怡農，出生在美國，願意放棄美國籍、回台當兵，當台灣陸軍特戰隊，且在國安會工作過」游錫堃表示，如果吳怡農進入國會，對於護國保台貢獻一定很大。

對於國民黨批評民進黨不分區名單有派系分贓影子，游錫堃說，民進黨中央黨部已經對外說明，他前後都沒有參與，沒辦法回應。

是否爭取國會龍頭，游錫堃沒有回應，僅表示現在是整個台灣民主自由能否永續發展，到底要顧台灣或親中。

游錫堃表示，2016年蔡總統當選後，他就裸退；他並不是要跟人家爭什麼，但是他很在乎台灣、在乎民主、在乎自由。因為這樣，當蔡總統希望他出來擔任不分區（立委），大家共同努力，他無從拒絕。

行政院長蘇貞昌日前因病毒感染、顏面神經失調，游錫堃說，那天總部成立大會時，有與蘇貞昌聊天，看起來還一切如常。他與蘇貞昌沒有心結，老朋友了，當年在省議會就是鐵三角，合作無間，大家不要誤會。

吳怡農則表示，柯文哲可能把焦點模糊了，他認識的所有的年輕人、第2、3、4代，大家都知道要保護中華民國台灣。大家願意站出來，用自己的方式守護台灣。大家對兵役制度有些期待，過去2、30年有些體制上改善沒有完全落實，這是未來他的工作重點。（編輯：黃國倫）1081121