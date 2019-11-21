宋楚瑜：國民黨最大問題 是到底站在哪一邊

（中央社記者郭建伸台北21日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天被媒體詢問對國民黨2020不分區名單的看法，他表示，不評論國民黨不分區的問題，但得民心者得天下，「國民黨面臨的最大問題，是你到底站在哪一邊？」

宋楚瑜今天獲頒加州大學柏克萊分校「十大東亞傑出校友」，中午受訪除了談論與柏克萊母校淵源，也談論到部分時事。

媒體詢問宋楚瑜，國民黨推出2020不分區名單後，引發外界反彈，甚至外界認為「新黨化」，詢問他如何看待？

宋楚瑜說，他不評論國民黨不分區的問題，但得民心者得天下，強調提出的訴求必須要讓台灣人民信任，「國民黨面臨的最大問題，是你到底站在哪一邊？」

宋楚瑜說，他從加州大學柏克萊分校碩士畢業後，曾在美國工作，月薪1000美元，但他回台灣工作，一個月拿不到100美元，「台灣最危險的時候，我舉家回來」，強調即便台灣在艱難的時期，他對國家的感情跟責任感並沒消失。

宋楚瑜也說，「我們心裡到底有沒有台灣，這是很重要的。」

他也提到，自己曾親眼看過最受台灣人尊敬的總統、行政院長，深諳行政團隊的重要性，除了要有領導，還要有紀律、策略，以及結合民意的執行力；現在有人批評某黨「吃相難看」，也就是贏得政權後，沒有把事情做好。（編輯：紀淑芳）1081121