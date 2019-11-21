遭爆住豪宅惹議 韓國瑜：抹黑沒完沒了

（中央社記者王承中台北21日電）遭質疑曾住在台北市大安區的房子，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，現在把他親屬房子也查出來，到底是選舉還是「西瓜皮擦屁股」，民進黨還有特定名嘴的抹黑，沒完沒了。

韓國瑜今天接受政論節目「新聞深喉嚨」專訪，對於引發爭議的台北市大安區房子問題，韓國瑜表示，把他的親屬房子也查出來，現在到底是選舉還是「西瓜皮擦屁股」，沒完沒了。他中間還借住另一棟房子，就在台北市中正區，歡迎民進黨以及特定媒體趕快去查。

韓國瑜表示，30多年前他成立台北縣客家同鄉會，讓年長的客家人在兒媳上班時可以聚在一起聊天吃美食，現在改名叫新北市客家同鄉會，卻被查帳，同鄉會幹部帶帳冊去國稅局，承辦官員表示是上面交代。

韓國瑜表示，現在對他的檢查，是每一個毛細孔都檢查，這沒有問題，本來就應該接受檢驗，但重點是要真實。

對於副手張善政日前表示，政黨票就隨心而去，畢竟這張名單，真的無法昧著良心替它背書。韓國瑜表示，張善政是土木專家、科技人，也是大學教授，某個角度張善政純潔度很高，有理想性的專業人士，對政治權謀、運作，未必這麼了解，但張善政可愛也在這裡，讓國民黨捏把冷汗也在這裡。

韓國瑜指出，台灣人看張善政相信還是喜歡欣賞比較多，覺得張善政講話是發自內心，很多政壇人物當久了，每個人都背把小算盤，但張善政不撥算盤。他也曾經跟張善政溝通過，因為他們畢竟是國民黨推出的總統副總統參選人，有些可能要稍微考量一下，他會繼續跟張善政溝通政黨票的部分。

兩岸關係部分，韓國瑜表示，力量不在大小，在於巧不巧，若台灣運用巧實力，前途一片光明。過去民進黨執政，不會發揮巧這個字。兩岸關係27年來維持一個定海神針，就是九二共識，他認為兩岸關係是在九二共識前提下，有一點模糊空間各自發展，互相交流，很自然而然。

韓國瑜指出，統獨未必是目前這一代台灣人能決定，且中國大陸現在也未放棄武力犯台，讓台灣心理壓力很大，所以簽署兩岸和平協議的條件基礎暫時不存在，除非大家保證，兩岸絕對不會兵戎相見。（編輯：謝佳珍）1081121