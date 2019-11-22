國民黨不分區名單爭議 朱立倫：只是意見不同

前新北市長朱立倫（右）22日到新竹縣湖口鄉為國民黨立委參選人林為洲（左）加油，對於黨不分區立委名單惹議，朱立倫受訪表示，雖有不同聲音，但這不代表存在派系鬥爭，只是大家陳述不同意見。中央社記者郭宣彣攝 108年11月22日

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）中國國民黨不分區立委名單引發爭議，前新北市長朱立倫今天表示，名單已登記完畢，雖有不同的意見，但這不代表是存在派系鬥爭，「只是大家表達不同意見的方式」。

朱立倫今天下午與國民黨第1選區（竹北市西區與新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉）的立委參選人林為洲，先到湖口鄉慰問日前因布置國旗升旗會場、意外摔倒逝世的新竹愛國老榮民甄彥文家屬。隨後，朱立倫轉往體驗採芋頭並烹煮芋頭料理。

媒體提問對於國民黨不分區立委名單爭議問題，朱立倫表示，目前都已登記完畢，且各黨也定案，呼籲所有支持國民黨、總統立委參選人朋友，大家沉澱一下、思考一下，要為國民黨在國會過半努力。

朱立倫表示，國民黨是民主的，雖有不同的意見，但這不代表是存在派系鬥爭，而只是大家表達意見的方式。目前只有全力團結才有勝選機會，而任何考量的敗選模式都不存在，只有「勝選方程式」。

媒體再問，黨內傳出要罷免黨主席吳敦義，且有5路派系要角逐主席職務，朱立倫說，這完全是見縫插針、為敗選思維，國民黨現在只為勝選努力，都不能有自私想法。

朱立倫指出，他欣賞林為洲勤跑地方，也在竹縣經營很成功，但是，這次選舉是辛苦一戰，不過，他相信，林為洲的長年努力獲得大家肯定，一定可以成功連任。

林為洲表示，感謝朱立倫的輔選列車來竹縣，今年安排關心湖口鄉的建設與農村發展，也深入認識芋頭的栽種模式，辨別芋頭與姑婆芋的差別。這次選舉將盡全力衝刺，盼能連任成功。（編輯：張銘坤）1081122