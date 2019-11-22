駁挺韓怕被查水表 陳其邁：韓國瑜應向中國喊話

行政院副院長陳其邁（圖）22日到高雄訪視大寮國中時受訪指出，台灣是民主開放的社會，任何人表態支持誰天經地義；我們只看到台商歷次選舉都被中國「查水表」，國民黨總統參選人韓國瑜應要向中國喊話，不要干預台灣民主才對。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）行政院副院長陳其邁今天駁斥國民黨總統參選人韓國瑜影射「挺韓廠商怕被查水表」，他表示，只看到台商歷次選舉都被中國「查水表」，籲請韓國瑜應該要向中國喊話才對。

韓國瑜上午在台中與工業區企業座談時表示，請與會業者儘量表達心聲，若怕被「查水表」不用報公司行號沒關係。

陳其邁下午訪視高雄市大寮國中體育發展成果接受媒體聯訪對此表示，台灣是民主開放的社會，任何人表態支持誰天經地義。他只看到，台商歷次選舉都被中國「查水表」，韓國瑜應要向中國喊話，不要查、干預台灣的民主才對。

陳其邁進一步指出，韓粉都很積極表態，有沒有看過韓粉戴口罩、不敢表態的？韓粉是怎麼表態，韓國瑜應很清楚才對，所以韓國瑜這句話有點不切實際。

有關韓國瑜質疑台商資金回流新台幣7000億是否匯回台灣，陳其邁請韓國瑜不要搞不清楚狀況就恣意批評、做選舉的操作，刻意扭曲事實。

至於有民調顯示，高雄幸福指數六都裡面最差，陳其邁表示，其他五都有市長，「高雄沒有市長」，市民有困難時能找到市長，這對市民是最起碼的幸福，而市長「不在家」當然大家會覺得不幸福，這很自然。（編輯：謝雅竹）1081122