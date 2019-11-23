宋楚瑜：堅持自由民主第三勢力政黨　願站台輔選

對於是否為第三勢力其他政黨參選人輔選，親民黨總統參選人宋楚瑜（前）23日表示，剛創立的政黨只要堅持自由民主，非情緒綁架，他願意為大家服務。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月23日

（中央社記者程啟峰高雄23日電）2020年立委選舉第三勢力參選爆炸，媒體詢問是否為第三勢力其他政黨參選人輔選，親民黨總統參選人宋楚瑜表示，剛創立的政黨只要堅持自由民主，非情緒綁架，他願意為大家服務。

宋楚瑜今天南下前往親民黨高雄市第7選區立委參選人秦詩雁競選總部，並與親民黨高雄市第6選區立委參選人吳益政，第1選區黃綉晶、第3選區蘇博廷同台造勢。

針對第三勢力立委參選人爆炸，宋楚瑜接受媒體聯訪表示，這是台灣自由民主的好現象，讓多元化聲音可以充分展現出來，表達對未來政治生活的堅持。

媒體詢問是否為第三勢力立委參選人站台，宋楚瑜說，台灣從戒嚴時期變成今天的民主，自己曾做過重要貢獻，對於剛剛創立的政黨，他願意為大家服務，只要堅持的是自由民主方式，不是用「情緒綁架勒索」方式。

宋楚瑜表示，台灣從威權時代轉型成民主自由，就是要接近民眾、要聽人民心聲；高雄有很多事情，市長要好好聽聽人民聲音。

他也提到，自己擔任台灣省長時，全台300多個鄉鎮，每一個鄉鎮公所都去過，替大家解決問題。他並反問，「現在的總統去過嗎？原高雄縣有20多個鄉鎮、每一個鄉鎮公所，現在的市長和總統去過嗎？」（編輯：洪學廣）1081123