國民黨慶大會 吳敦義王惠美未和韓國瑜同台

國民黨總統參選人韓國瑜（前右3）23日赴彰化，參加慶祝建黨125週年黨慶大會，韓國瑜和黨籍立委參選人柯呈枋（前左）等人高呼「凍蒜」，炒熱現場氣氛。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月23日

（中央社記者吳哲豪彰化23日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天南下到彰化，參加慶祝建黨125週年黨慶大會，不過大會上，國民黨主席吳敦義、彰化縣長王惠美雖先後上台致詞力挺韓國瑜，但2人都未和韓國瑜同台。

韓國瑜今天下午結束台中市的行程後，馬不停蹄南下到彰化縣，他先參加在員林市舉辦的全國農漁水利會挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會，緊接著趕場到田中鎮，參加中國國民黨彰化縣黨部慶祝建黨125週年黨慶暨團結大會。

韓國瑜在全國農漁水利會挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會致詞時說，自己一生做過很多工作，但最快樂的工作是賣菜，而農民、漁民等都是台灣最認真、最打拚的一群人，要感謝農漁民朋友一代一代的付出，愛護台灣這塊土地。

除了農漁水利會大會的行程外，韓國瑜也參加慶祝建黨125週年黨慶大會，在韓國瑜抵達前，吳敦義以及王惠美都到場演講，呼籲民眾支持韓國瑜以及國民黨提名的立委參選人，但2人演講結束後立即離開，未能和韓國瑜同台。

韓國瑜抵達黨慶會場後，對著台下近千名國民黨彰化縣各鄉鎮黨部的幹部演講，他說，人民需求不會改變，就是要安居樂業，國民黨受過傷、摔過跤，曾經執政但沒有獲得人民喜歡，如果有機會重新執政，會大力幫助台灣人民，苦民所苦，辦好教育，衝刺經濟。（編輯：黃世雅）1081123