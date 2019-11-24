蔡總統：今年1到10月農產品出口1385億元

（中央社記者顧荃台北24日電）總統蔡英文今天表示，今年1月到10月農產品出口達新台幣1385億元產值，台灣的芭樂都可以外銷到美國，未來也會繼續把農產品外銷到主要市場，讓市場更穩定、農民收入更多。

蔡總統、民進黨立委參選人洪宗熠聯合競選總部下午在彰化縣二林成立，蔡總統出席致詞時做上述表示。

蔡總統表示，政府很照顧農民，購買農機有1/3補助，也推動農民的職災保險，更重要的是，未來4年政府計畫要推動農民退休制度，讓農民退休的時候也有退休金可以領，雖然現在有發放老農津貼，但這樣仍舊不夠，要讓農民跟勞工、軍公教一樣有退休金。

蔡總統說，洪宗熠為地方服務，長照2.0部分，洪宗熠選區的10個鄉鎮中，有7個鄉鎮都在蓋長照大樓；中科環評也因為洪宗熠的推動而通過，有非常多廠商要來進駐，已經約有600億投資，年輕人預計將有2萬5000個工作機會，洪宗熠並爭取台76線延伸二林、芳苑，台61線西濱快速公路芳苑到大城等。與大家族的對手相比，洪宗熠是腳踏實地在做事的人，盼大家支持她與洪宗熠連任。

蔡總統指出，在彰化投資最多的就是離岸風電，且都是世界大廠，對彰化的經濟發展相當重要，現在彰化有離岸風電的發展，未來絕對是台灣很重要的地方，離岸風電也讓年輕人有很多工作機會，薪水也會好，政府未來4年一定會繼續把風電廠發展起來。（編輯：蘇志宗）1081124