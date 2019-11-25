當選滿一年 韓國瑜發文：不落跑為實現君子之約

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜24日當選市長滿一年，他在臉書發文指出，不曾落跑是為實現與市民的君子之約，須站在捍衛中華民國的最前方去實踐「打造高雄、全台首富」的真實可能。

有關國民黨總統參選人韓國瑜「我不曾落跑」的發文內容，台灣基進發布新聞稿批評韓國瑜為個人私利落跑選總統；上梁不正下梁歪，市府局處首長有樣學樣棄職落跑，導致基層公務員人心惶惶士氣低落，呼籲韓國瑜檢討對高雄的倒行逆施並請辭下台。

韓國瑜深夜發文指出，永遠記得一年前的11月24日，他在高雄市黨部前感謝89萬支持的選票，證明台灣民主可以真正做到人民做主，高雄人民不會被政黨侷限、也不會被派系綁架，感謝鄉親讓他有機會為高雄拚經濟。

他提到，知道有人覺得他是「落跑市長」，因為他們認為在「打造高雄、全台首富」的諾言尚未功德圓滿之前，市長怎能棄約而去？他說，例如外貿協定、兩岸關係、國際機場、產業升級等都不是單靠一座城市之力可以孤軍奮戰、運籌天下。

韓國瑜發文寫道：「我不曾落跑，只是為了實現我與高雄市民的君子之約，我必須站在捍衛中華民國的最前方，因為沒有『台灣安全、人民有錢』的光明未來，就沒有『打造高雄、全台首富』的真實可能。」

他還說，此時此刻的高雄市政如過去每分每秒，依然螺絲上緊、全速前進；他祈求鄉親的諒解與信任。（編輯：陳彥鈞）1081125