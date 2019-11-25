蔡總統：香港選舉結果 盼被尊重

總統蔡英文（中）25日在台南接受媒體聯訪時指出，香港24日出來投票的人很多，樂見香港人民願意走出來表達意見，希望這次選舉結果被尊重，香港也能繼續加油。圖左為民進黨立委王定宇，右為民進黨立委陳亭妃。中央社記者楊思瑞攝 108年11月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）總統蔡英文今天上午在台南接受媒體聯訪時指出，香港昨天出來投票的人很多，樂見香港人民願意走出來表達意見，希望這次選舉結果被尊重，香港也能繼續加油。

蔡總統上午先到位於南部科學工業園區台南園區的台積電晶圓18廠參訪，隨後出席中研院南部院區第一棟研究大樓上梁典禮，典禮結束後短暫留在現場接受媒體聯訪。

針對媒體詢問對香港的選舉有何看法，蔡總統表示，昨天看到香港出來投票的人很多，也樂見香港人民願意走出來表達他們的意見及參與民主的過程。希望這次選舉的結果被尊重，也希望香港繼續加油，持續往民主的道路前進。

面對媒體詢問共諜案的相關問題時，蔡總統指出，這件案子不只牽涉到台灣，也牽涉到其他國家，需要嚴肅審慎面對。台灣已啟動調查程序，也會與其他國家進行合作，相信所有相關單位會協力一起來做。

蔡總統說，此時要呼籲大家，應該等整個調查完成以後，在完整的事實基礎上再做評斷；更不要以中國的說法來下評斷，在這個階段都是不需要的。希望大家關心這件事，也要支持相關單位進行調查。

媒體提問，對於中國國民黨總統參選人韓國瑜說國家通訊傳播委員會（NCC）是民主進步黨的附隨組織有何看法。蔡總統對此指出，韓國瑜常說別人抹黑他，但他自己隨口這樣批評指控別人，也有某種程度的不負責任發言。現在很多對韓國瑜的批評，都是因為他自己一些言行引起爭議。

蔡總統表示，NCC的程序是要有人檢舉相關資訊投訴才發動，如果韓國瑜覺得有什麼需要，也可以檢具事證請NCC來做。（編輯：戴光育）1081125