長期挺台民主 澳洲學者家博去世

（中央社記者顧荃台北25日電）長年關注台灣發展的澳洲學者家博（Bruce Jacobs）因病去世，外交部今天表示，對此感到不捨與哀悼。駐墨爾本辦事處總領事林起文今天也代表政府前往家博家中致哀與慰問。

外交部上午透過新聞稿表示，家博是支持台灣民主的堅貞友人，長期關注台灣民主政治的發展，並多次於演說中肯定台灣在民主改革的進展與成果。多年來家博對於推動台澳雙邊關係不遺餘力，因此外交部長吳釗燮107年特別代表總統蔡英文頒發給家博大綬景星勳章，以表彰其長年努力與卓越貢獻。

外交部指出，家博曾於1965年至1966年間在台灣大學文學院進修研究，發表大量有關台灣的著作與文章，並多次受邀在國際重要智庫及學校進行演說，高度肯定台灣在民主改革取得的進展與成果，對增進國際社會對台灣民主發展歷程的深入瞭解極具助益。

外交部說，對於家博的逝世深感不捨，但家博的精神、各項建議與對台灣國際參與的支持，將會持續引導台灣，做為台灣在國際間堅定捍衛自由民主價值的重要力量。

想想論壇主編、蒙納許大學文學院兼任副研究員許建榮接受中央社訪問時表示，家博是他的論文指導老師，兩年多前被診斷出罹患癌症，家博去年年底訪台後，病情逐漸惡化，近幾個月都在家休養，於澳洲當地時間24日病逝。

許建榮說，他正在為家博的自傳「美麗島事件與大鬍子家博回憶錄」（The Kaohsiung Incident in Taiwan and Memoirs of a Foreign Big Beard）進行翻譯，家博生前仍惦記此書能否完成中文版。他最後一次與家博通信時，是在今年9月下旬，家博回信時提到自已來到人生最後階段，不知能核對完多少中文譯稿；許建榮說，一定會完成家博的願望，出版此書中文版。

家博去年還曾訪台，並前往宜蘭探望前民主進步黨主席林義雄。陳文成基金會當時舉辦感恩茶會，基金會董事長楊黃美幸受訪表示，家博是台灣忠實的朋友，大學時代就來台灣研究地方政治，很了解地方派系，也見證台灣從威權走到民主的過程。

楊黃美幸說，林宅血案發生時，家博曾遭誣指為凶手，被拘留看管3個月，後來成為黑名單無法進入台灣，一直到前總統李登輝時期才解禁。

家博是澳洲墨爾本市蒙納許大學（Monash University）的亞洲語言及研究中心退休資深教授，曾先後在美國哥倫比亞大學獲得學士、碩士及博士學位。（編輯：黃國倫）1081125