香港區選泛民派大勝 林右昌：民主自由必勝

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）香港泛民主派在昨天的區議會選舉中大勝，基隆市長林右昌今天說，這不只是一次選舉，而是代表香港人民對香港與中共政府的不信任投票，「民主自由必勝，專制暴政必亡」。

香港第6屆區議會結果出爐，根據港媒統計，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席，席次占比為85.9%，而非建制派中以泛民派為絕大多數。建制派僅拿下59席，席次占比13%。

林右昌晚間6時許在臉書（Facebook）發文，以「偉哉香港！民主自由必勝！專制暴政必亡！」為題，表示受反送中超過5個月的抗爭影響，香港24日舉辦區議會選舉，民眾積極表達心聲，投票總人數達294萬人，超過7成的投票率，打破香港有史以來選舉紀錄。

林右昌說，這項選舉結果充分展現香港人民追求自由民主法治的決心和意志，這不只是一次選舉，而是代表香港人民對香港與中共政府的不信任投票，以及對香港未來所做出的選擇。

林右昌指出，從香港看台灣，更可以了解台灣自由民主的可貴，「讓我們一起守護台灣主權與自由民主的生活方式」，也希望國人更加重視香港局勢的發展，一起繼續為香港加油，持續往民主的道路前進。（編輯：李錫璋）1081125