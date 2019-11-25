訪印尼為韓國瑜拉票 李佳芬籲投票支持中華民國

中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬25日訪問印尼，出席韓國瑜印尼後援會活動。印尼台商獻上準備的包子和粽子，預祝韓國瑜當選。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年11月25日

（中央社記者石秀娟雅加達25日專電）中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬今天訪問印尼，呼籲僑胞及台商在國家面臨存亡安危之際，用選票支持中華民國的存續。

李佳芬今天抵達印尼，晚間出席由韓國瑜印尼後援會主辦的晚宴。她致詞時呼籲曾落籍台灣、但已沒有戶籍的僑胞，趕快用掛號郵件恢復戶籍；如果戶籍不在台灣，也多幫韓國瑜拉票，「要讓國家重新站起來」。

李佳芬說，只有中華民國、中華文化「才能把你我的關係緊緊地維繫在一起」，不能讓年輕人被問到國號時，「不是說『這很敏感，不要問我』，就是說『我的國家是台灣』」，一旦文化斷了根，對國家發展是很危險的，惟有維持和平的兩岸關係，華僑與台灣發展才能不受阻礙。

印尼是李佳芬參加韓國瑜海外後援會的第6站。主辦單位表示，晚宴席開近60桌。印尼後援會由會長王安左等人贊助印製中華民國T恤送給與會者，處處可見青天白日滿地紅國旗。

李佳芬說，她造訪東南亞很多國家，感受到不論是華僑或台商，大家對中華民國的支持「實在是無法形容」，因為中華文化的連結，大家的友誼才可以長存，「我們捍衛的是中華民國國號，我們要的是中華文化這樣博大精深的文化，因為有中華文化存在，我們的臍帶才不會斷裂」。

中華民國第15任總統副總統與第10屆立法委員選舉將於2020年1月11日（週六）投票。

王安左受訪時說，後援會從籌劃成立至今約三週，約600人參加，海外鄉親對這次選舉非常熱衷，希望能選出「有是非的政府」，希望用選票讓中華民國延續下去。

後援會總幹事蔡鎮雄說，今天很多人都是自發出席，後援會未來會把今天凝聚的力量繼續擴散，「希望大家回去投票，讓藍天再現，台灣UP」，創造翻轉台灣的機會。

李佳芬明天將訪問雅加達台灣學校，之後轉往馬來西亞與新加坡訪問，28日返抵台灣。（編輯：郭中翰）1081125

有印尼台商贊助印製中華民國T恤送給韓國瑜的支持者，主辦歡迎李佳芬的韓國瑜印尼後援會25日表示，晚宴席開將近60桌。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年11月25日