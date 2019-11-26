總統：香港情勢惡化 更凸顯台美捍衛民主重要性

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天回應美國副總統彭斯日前公開演講提到「美國跟台灣是站在一起的，捍衛台灣得來不易的自由」表示，台灣是美國堅定的夥伴；也強調，香港情勢的惡化更凸顯出台美共同捍衛自由民主價值的重要性。

總統蔡英文上午在總統府接見「美國聯邦眾議員佛羅瑞斯及瑞森紹爾訪問團」表達歡迎之意，總統說，還記得在2016年剛上任的時候，佛羅瑞斯眾議員專程來訪，今天再次見面感到非常親切；而瑞森紹爾眾議員第一次來訪問台灣，在美國的感恩節前夕，有一種特別好朋友相聚的感覺。

她也藉機當面謝謝兩位眾議員對於台灣的支持，總統表示，佛羅瑞斯眾議員是聯邦眾議院國會台灣連線的成員，對於台灣相關的各項決議，包括台灣參與國際組織以及台美洽簽雙邊貿易協定等，都給台灣很大很大的支持。

總統說，瑞森紹爾眾議員在今年初就任以來，也大力支持台灣，不僅連署台北法案、台灣保證法，更投票支持友台的決議案。

總統指出，因為有各位以及許多人的努力，台美的堅實夥伴關係在各個領域是越來越深化，上個月美國副總統彭斯在公開演講也提到美國跟台灣是站在一起的，捍衛台灣得來不易的自由，「我也要說台灣是美國堅定的夥伴」。

她進一步說，台灣位於印太地區的戰略前緣，是守護民主價值的第一道防線，這段時間以來，香港人民追求民主自由卻遭到鎮壓，香港情勢的惡化更凸顯出台美共同捍衛自由民主價值的重要性。

總統說，最近美國參、眾兩院通過法案支持香港人的人權及民主，代表了這些核心價值是不分黨派，是所有民主國家最大的共識。

今年台美舉辦了第一屆太平洋對話，總統表示，會持續跟美國在各項議題上加強合作，一起為區域的穩定、繁榮發展做出更多的貢獻。

總統說，台美關係受到美國跨黨派的支持，期盼能夠持續支持台灣，讓台美關係更上一層樓。（編輯：林興盟）1081126