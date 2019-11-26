網評不分區 柯文哲：贏藍營不光榮輸綠營很可恥

隨著各政黨公布不分區立委名單，網路溫度計公布好評影響力前20強，台灣民眾黨有4人入列，民進黨有7人、國民黨2人。台北市長柯文哲（右）26日受訪時說，贏國民黨不光榮，但輸給民進黨很可恥。中央社記者孫仲達攝 108年11月26日

（中央社記者梁珮綺台北26日電）隨著各政黨公布不分區立委名單，網路溫度計公布好評影響力前20強，台灣民眾黨有4人入列，民進黨有7人、國民黨2人。台北市長柯文哲說，贏國民黨不光榮，但輸給民進黨很可恥。

柯文哲上午出席台北市文山區和興水岸社會住宅統包工程開工典禮，接受媒體聯訪時，做上述表示。

網路溫度計就推出的各政黨不分區立委進行分析，列出好評影響力20強，其中，民眾黨不分區立委參選人黃瀞瑩、賴香伶、高虹安、吳欣盈皆入列；民進黨入列者為范雲、莊瑞雄、游錫堃、邱泰源、吳玉琴、林楚茵、周春米；國民黨則是謝龍介與林文瑞。

對此，柯文哲認為，民眾黨不分區名單相較其他政黨好很多，卻只入列4人，代表仍須努力，「贏國民黨不是光榮的事，輸給民進黨是可恥的事」。

被問及香港情勢時，柯文哲坦言，香港目前情勢會影響青年投票意向，認為香港問題已成為慢性病，短期內不會解決，講到最後還是要回歸本質，就是台灣內部要進行調整，包括提升政府效率、國防與經濟實力等，喊口號不能解決問題。

對於國民黨總統參選人韓國瑜稱中國連香港選舉都控制不了、更不能控制台灣說法，柯文哲說，「那是操控失敗，不是操控不了」，並稱有些話不要講就好，多講不會加分。

另外，民眾黨不分區立委參選人蔡壁如曾說，會樂觀其成民間發起「票投柯文哲」的廢票運動，從2020的廢票多寡來預測柯文哲在2024的得票，同時替柯文哲「保溫」。

柯文哲則說，2024的事情，不需要2020時煩惱，「我覺得選票還是乾乾淨淨，你不想投，不要投就好，不要在那裡破壞選票」，他說，台灣民意是鐘擺效益，去年此時民進黨哀鴻遍野，如今局勢又翻轉，所以鞏固好基本盤就好。（編輯：方沛清）1081126