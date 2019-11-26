卓榮泰：百萬年輕選票動向將決定國家命運

（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨主席卓榮泰今天說，明年大選全國將有1934萬人可投票，其中31.8萬人是剛滿20歲的首投族，而118.6萬人第一次可以投總統選票，百萬年輕選票的動向，將會決定台灣國家的命運。

卓榮泰今天透過臉書貼文呼籲，百萬台灣年輕人站出來捍衛自己的家園，維護決定自己國家命運的權利，「千萬不能讓你的第一次成為最後一次」。

他說，香港人民的勇氣跟毅力，鍥而不捨爭取「五大訴求，缺一不可」，重中之重就是落實行政長官跟立法會的真普選，雖然在昨天區議會選舉，泛民主派贏得有尊嚴的勝利，卻不代表港人就可以擁有真普選的權利，這才是「一國兩制」最大的無奈跟悲哀；這也是香港給全世界活生生的見證，「沒有人會再相信中國北京的鬼話連篇！」

卓榮泰指出，民主進步黨捍衛國家的主權跟尊嚴，也是要保障民主社會制度跟人民的生活方式，香港人民為了爭普選付出這麼大的代價仍不可得，台灣更該珍惜信仰的民主自由，不容破壞、不容剝奪。

他說，百萬台灣年輕人可以在明年1月11日投出人生的第一張總統票及立委票，「選擇正確則台灣民主千秋萬世，選擇錯誤則九二共識一國兩制」。

他呼籲，「百萬青年挺台灣、護國保台保平安、台灣不會輸香港、台灣不能變香港」。（編輯：林興盟）1081126