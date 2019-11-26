工協市場外擺攤罷韓遭干擾 割草行動批違法

公民割草行動26日在鳳山工協市場外擺攤收集罷免提議書，但活動現場遭到干擾，公民割草行動表示遺憾並提醒對方違反選罷法規定。圖為公民割草行動向鳳山分局申請集會並被核定准予的通知書。（公民割草行動提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）公民割草行動申請合法集會，今天上午在鳳山工協市場外擺攤收集罷免提議書，遭到市長韓國瑜支持者包圍及干擾，公民割草行動表示遺憾並提醒對方違反選罷法規定，盼不要再發生。

公民割草行動與Wecare高雄等團體共同發起「罷韓」行動，持續在市集或景點設攤接受罷韓連署。

公民割草行動日前向鳳山分局申請集會並被核定，許可集會時間是上午7時到下午1時在工協街23到27號前集會，有10多人到場。未料，宣傳罷韓行動人員在上午近9時到工協市場對面擺攤後，陸續有民眾以言語和物品干擾。目擊民眾指出，市場外插了國旗，有人批評罷韓志工「來亂的」，另有民眾說「我們挺韓國瑜」。

合法集會遭到干擾一事，割草行動發布新聞稿表示遺憾，並提醒干擾罷免提議書收集違反選罷法第98條之2的規定，希望以後不要再發生；同時也對於合法集會申請者遭到干擾，質疑安全性何在。警方表示，因為合法集會有派員維護秩序。

另外，有關罷韓團體規劃舉辦「1221Wecare台灣大遊行」已獲核准，而「挺韓遊行」也擬選在同一天辦大遊行一事，割草行動表示，無異於利用競選造勢在高雄增加對立、更增加12月21日引起事端的疑慮。

割草行動指出，從鳳山工協市場外的狀況就能了解是一個警訊；台灣是自由民主社會，人民有權利在沒有任何恐懼的狀況下表達意見訴求，而韓陣營選擇動用行政資源在高雄吹起對抗氛圍，若無有效方法規範其支持者守法守紀，並造成12月21日當天高雄市民的紛擾、事端甚至安全隱患，將是高雄最大的遺憾。

割草行動呼籲韓市府及競選團隊要負起最大的責任，也盼韓國瑜競選團隊，停止製造對立的操作，還高雄市民一個自由安全的家園。

外傳挺韓團體擬於12月21日申請大遊行一事，高雄市警察局說截至今天中午未接獲申請。

不過請辭投入韓國瑜競選輔選團隊的前市府觀光局長潘恒旭在臉書表示，集會遊行是憲法賦予人民的權利，不是尹立（Wecare高雄發起人）跟民進黨的獨家，不是先來先搶先贏的戲碼；凹子底森林公園距離文化中心有近2公里，不容許刻意挑釁，街頭不是Wecare高雄的秀場與舞台，是每個高雄人的街道。（編輯：謝雅竹）1081126