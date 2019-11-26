李佳芬訪雅加達台灣學校 讚譽國際化教學

雅加達台灣學校董事會及校長等人26日歡迎中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬到訪。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年11月26日

（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬今天參訪雅加達台灣學校，她說，以中文、印尼文及英文三語教學的這所學校徹底實施國際化教學，很重視中華文化，也很尊重在地文化。

李佳芬昨天抵達印尼訪問，今天在韓國瑜印尼後援會會長王安左等人陪同下，參訪雅加達台灣學校，並與董事長宋培民、校長張晉福等人座談。

李佳芬讚許學校推動國際化教育及中華文化很重要的品德教育，並重視與在地文化的相容。她說，文化最重要的不是侵略，而是尊重，學生才能彼此了解。

她說，教育是國家發展的願景，國家不管怎樣改革，都是為了學子的競爭力，她造訪許多東南亞國家後發現，每個國家都重視國際教育、孩子的國際移動能力及國際語言。

李佳芬說，台灣有很多新住民媽媽，為了顧及新住民的語言，現在學校會教印尼文、越南文、柬埔寨文，同時也教原住民語言，在時間和師資上都有問題。

她說，如果要學印尼文或越南文，讓學生在寒暑假多多交流，這樣的學習比較快，讓僑校的學生到台灣，與台灣的學子交流，讓台灣的學生也來了解印尼的文化，透過彼此交流和認識，學生的語言學習比甚麼都快，比起在教室一板一眼教學，這樣的收穫會大很多。

李佳芬今天結束印尼行程，轉赴馬來西亞訪問，晚間將在馬來西亞出席僑宴。原定27日訪問新加坡，但昨晚宣布臨時取消。（編輯：郭中翰）1081126