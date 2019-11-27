遭影射與蔡總統密會 宋楚瑜：絕無此事

（中央社記者郭建伸台北27日電）媒體報導親民黨總統參選人宋楚瑜在9月密會總統蔡英文，地點選在美僑俱樂部，影射將密商結盟擠下國民黨總統參選人韓國瑜。對此，宋楚瑜今天受訪強調，絕無此事，並指好一段時間沒碰到蔡總統。

「周刊王」報導，有美僑俱樂部會員目擊宋楚瑜與蔡英文9月份在美僑俱樂部密會，時間是宋楚瑜宣布投入大選前夕，引發外界聯想。

宋楚瑜說，如果他有機會見到蔡總統，不會是什麼違法或見不得人的事情，「有就有，沒有就沒有」。

親民黨今天也發出新聞稿，指平面媒體報導內容完全惡意杜撰、蓄意攻訐，背後顯然有媒體高層刻意干擾總統大選選情之嫌。

親民黨指出，一週前即接獲情資指出，有特定媒體高層已指示所屬新聞從業人員，要全力打擊「宋余配」，讓第三勢力整合消失在政壇，今天便有此種完全毫無事實根據，罔顧新聞倫理的報導，令人不齒。

親民黨強調，親民黨及宋楚瑜深知，即便從2000年以來，「興票案」不起訴處分，「非常光碟案」有罪定讞，歷來諸多惡意抹黑皆還親民黨及宋楚瑜的清白，卻從來沒有公道是非。

新聞稿中提到，姑息只會養奸，所以這次將決定正面迎戰，不只法律戰，更要讓不肖媒體，不再肆意捏造危害台灣的民主。（編輯：蘇龍麒）1081127