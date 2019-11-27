酸韓柯愈來愈像 卓榮泰：都用不倫比喻這樣不好

（中央社記者葉素萍台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天提到「得民調得痔瘡」，民進黨副秘書長林飛帆今天反酸韓國瑜，去年高雄市長選前民調高，「難道他今年民調變這樣子，是因為吃了很多消痔丸嗎？」

民進黨今天召開中常會，民進黨主席卓榮泰出席中常會前受訪指出，北高兩個市長講話愈來愈像，都用這種不倫的比喻，這樣不好。

卓榮泰昨天稱台灣民眾黨新北市三重立委參選人李旻蔚是受台北市長柯文哲煽動才參選；柯文哲今天回以「阿婆袂生，牽拖隔壁」。

林飛帆也認為，「我對他（柯文哲）這個評論，沒有什麼好評論的」，大家自己會去判斷，到底柯文哲是不是有找一些相關的人，在一些重要選區跟民進黨競爭，這個柯文哲自己最清楚。

民進黨副總統參選人賴清德今天稍早接受媒體訪問時，談及「英德配」在黨內承受不小壓力；卓榮泰則說，現在所有人都贊成、支持。

另外，外界關注花蓮選情，卓榮泰說，民進黨立委蕭美琴在花蓮辛苦深耕多年，外界非常肯定，她的選情一直在緊張的狀態，但是一直朝向快速成長。

卓榮泰說，前花蓮縣長傅崐萁參選牽動韓國瑜與國民黨主席吳敦義之間的選擇，韓、吳兩人的選擇很微妙，從昨天若干報紙廣告看來，國民黨內部正進行選後權力布局，對於國民黨未來的黨主席人選，或是計畫中的立院龍頭人選都陷入緊張狀態。

卓榮泰指出，民進黨努力一點，「也順便解決國民黨內部的問題，讓它（國民黨）不會困擾」。

媒體也詢問，民進黨政黨支持度民調超過國民黨。卓榮泰說，前陣子就掌握到這樣的狀態，但他要求黨務人員不針對政黨支持度做任何宣傳、張揚，因為這是內部警惕自己而用。

他說，近期競爭對手出現很多不可原諒的錯誤，人民眼睛雪亮看得清楚，現階段民進黨還是要把自己事情做好，絕對不犯錯，在對手有閃失時更應謹慎小心。（編輯：蘇志宗）1081127