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中央放寬中火燃煤許可 韓國瑜：漠視公投結果

最新更新：2019/11/27 16:58

（中央社記者余祥宜蘭縣27日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天針對中央放寬中火燃煤量表示，民進黨政府麻木不仁，中部人的肺受不了，這是不負責任的能源政策，漠視公投結果不能原諒。

韓國瑜傾聽之旅今天走訪宜蘭，下午參訪觀光工廠，會後接受媒體聯訪。

行政院環保署11日發文給台中市政府環保局，告知台中火力發電廠燃煤發電許可量得放寬10%。韓國瑜說，600萬民眾已在公投時表達希望以核養綠，但中部再增加10%煤炭，中部人的肺受不了，台灣肺癌罹患率全亞洲第2，不能用中部人的肺支撐台灣能源。

韓國瑜說，民進黨應該要傾聽民意，好好思考，而不是一而再、再而三讓中部火力發電廠不停的燒煤炭，把大家的健康賠進去，這是不負責任的能源政策，而且漠視公投結果不能原諒。

有關憲兵司令部拍攝保防片遭質疑影射韓，韓國瑜先開玩笑說，他覺得裡面的人很像藝人郭子乾，他認為，保密防諜、除暴安良等內容，不要用政治人物的形象，很容易讓人聯想是韓國瑜，這感覺很不好。

韓國瑜說，憲兵司令部拍馬屁拍的太離譜，保密防諜把匪諜弄成韓國瑜的樣子，影射性太強，希望國防部、憲兵司令部公開說明。

週刊報導，韓國瑜妻子李佳芬賣房涉嫌短報收入，韓國瑜僅回應說，辦公室已經說明很清楚了。

韓國瑜昨天在台東傾聽之旅時說，得民心者得天下，得民調者得痔瘡，引發爭議。韓國瑜說，這只是比喻，有人迷信阿拉伯數字民調，認為高高在上就可以高枕無憂，但他重視的是民心，民進黨執政3年多來離民心已經越來越遠。（編輯：林興盟）1081127

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