中火許可證 經部：中市府說法反覆台電無所適從

（中央社記者廖禹揚台北27日電）對於台中市政府發文指過去發出許可證「誤繕」，要求提前將中火用煤量降至1104萬噸等爭議，經濟部政務次長曾文生今天表示，中市府在中火議題上說法反覆，使台電無所適從，台電持續依許可證要求減煤，呼籲中市府依法行政。

台電表示，台中市環保局日前發文，指民國106年11月發出的固定污染源操作許可證誤繕，原載為109年1月26日起應減少全廠生煤用量40%，應更正為「至」109年1月26日「前」應減少40%。而原許可證中提及台中火力發電廠燃煤發電許可量得放寬10%規定，也遭國民黨籍多名立委質疑是中央政府放寬燃煤量。

曾文生今天召開記者會澄清，台電依照中市府核發的許可證上載明事項持續減煤，原訂今年全廠生煤用量不可超過1600萬噸，中火達標後仍持續減煤，今年用量估可低於1300萬噸，但中市府卻在11月20日發文指當年公文「誤繕」。

曾文生表示，姑且不論減煤40%應低於1260萬噸還是1104萬噸，中市府在中火議題上說法反覆，使台電無所適從，「台中市政府也是政府，依法行政應該是政府的最基本要求」。若以一貫做法依許可使用量計算減煤4成，以2014年中火許可量2100萬噸計算，應減量至1260萬噸以下，而中市府以實際用煤量計算，若以當年用量1839萬噸估算，需減至1104萬噸。

至於中火燃煤發電許可得放寬10%一事，曾文生表示，10%容許差值是根據已實施18年的「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」所訂，也載於中市府核發的許可證上，並非中央寬限，他也強調，蔡政府上任後，中火已減煤500萬噸，光今年一年就減了300萬噸。

曾文生指出，台中市因工業成長及人口增加，用電量持續成長，今年台中地區電廠發電量已不足以供給當地所需，而明年發電量估將持續成長，中市府要求減煤同時應也考量此因素，更不要讓公務員承受違法風險。曾文生強調，在供電無虞狀況下絕對會優先減煤，經濟部近年也對空污防治投入大量經費。

媒體關心若中市府堅持開罰甚至撤照可能造成的影響，曾文生表示，必須掌握處分的法令基礎與原因，才能進一步討論處理。台電發言人徐造華接受媒體訪問時則表示，若中市府就此進行處分，台電會依程序提出異議，必要時採取訴願及行政救濟措施。

曾文生強調，中火議題已成為政治議題，必須向社會大眾說明清楚，希望中火減煤能回到依法行政的正常範疇內。（編輯：林淑媛）1081127