駁韓辦抄襲說 陳吉仲：駐美代表處設農業組推2年

（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會主委陳吉仲今天表示，2年前就行文外交部開始跟美國交涉駐美代表處增設農業組，絕非國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室所稱抄襲。總統蔡英文並舉例育兒津貼也是如此。

蔡總統、陳吉仲今天出席農委會舉辦的「108年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，蔡總統肯定獲獎產銷班能從全國6000個班中脫穎而出，表現傑出，也肯定陳吉仲推動補助機具購買緩解人力不足、建置冷鏈系統、強化外銷及加工，以及推動農業保險等作為積極，是「有史以來最強的主委」、對農民有強烈的同理心。

會後媒體聯訪提問韓辦近日發文指稱，駐美代表處設立農業組推銷農產，是抄襲韓國瑜的政見。陳吉仲說，農業在駐外單位都歸在經濟組，但是駐美辦事處增設農業組不是今年的事，2年前就開始透過外交部跟美國交涉，106年10月就已行文外交部，這是一個非常重要的國際外交事務，非一蹴可及，設置人員跟編制要美方同意才有可能設立，也絕對不是韓國瑜10月講後才推動設立。

他並說，整個駐外的設置有很多重要的任務，「不是賣水果啊！」若只是賣水果，透過外貿協會、其他團體執行即可，還有很多防檢疫的工作要完成，例如今年芭樂准入美國，就是農委會歷經10年跟美國農業部門諮商討論才成功的。

他進一步說明，農委會現在也還在跟美國討論有機同等性認可事務，即台灣有機農產品輸美、美國有機農產品銷台，要互相認可對方的有機驗證的事務交涉，這類任務都是未來駐美代表處增設的農業組要推動的主要工作。

陳吉仲說，「我想韓市長（韓國瑜）應該要先去了解整個所有駐外基本上被賦予的任務，再來評論這件事，這個應該不是所謂的抄襲，而是他（韓國瑜）應該要更了解整個外交經貿事務的運作。」

陳吉仲稍後又補充，駐美代表處增設農業組是為了台灣跟美國、美洲進行農業交流設立的，跟含萊劑瘦肉精、美牛輸台進一步放寬無關。

蔡總統隨後呼應陳吉仲的說明指出，「確實近來是很多事情有這樣的情況，像育兒津貼也是一件」，其實去年就規劃完成，然後開始部分實施，到今年8月1日再全面實施，未來4年再擴大，這本來就是一系列的政策作為。（編輯：李錫璋）1081127