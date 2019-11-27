中巴建交傳巴拿馬前總統收鉅款 外交部：不意外

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）傳巴拿馬前總統瓦雷拉收取1.43億美元密款換取中巴建交，外交部今天對此表示，中國政府貫以誇大不實、不透明的援助手段，誘使貪腐政客將個人利益置於國家之上；對此類消息，不感到意外。

媒體引述西班牙媒體報導，瓦雷拉（Juan Carlos Varela）似收受中國1.43億美元密款換取中巴建交。外交部發言人歐江安對此表示，外交部已掌握相關情形，將持續密注後續發展。

她說，外交部已多次強調，「中國政府言而無信，對外輸出貪污與腐敗」。為破壞台灣與友邦關係，中國政府慣以誇大不實、不透明的援助手段，誘使貪腐政客將個人利益置於國家及人民利益之上，且在達到友邦與台灣斷交的目標後，則不會落實先前所作的承諾。「對此類消息浮上檯面，外交部不會感到意外」。

巴拿馬與中華民國於2017年6月斷交、與北京建交，瓦雷拉為時任巴拿馬總統。知情人士當時表示，巴拿馬與中共建交過程相當保密，整個巴拿馬政府包括瓦雷拉在內，僅4人參與。

時任外交部長李大維指出，巴拿馬無視台灣長期協助、在不同領域推動合作助其國家整體發展，竟為經濟利益而屈服於北京當局，並以極不友好的做法，欺蒙中華民國政府至最後一刻。（編輯：蘇志宗）1081127