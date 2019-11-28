張善政酸蘇貞昌住院 卓榮泰：犯民間大忌

（中央社記者游凱翔台北28日電）國民黨籍副總統參選人張善政昨天酸行政院長蘇貞昌住院。民進黨主席卓榮泰今天呼籲，治理國家大事不能急也不能慌，用詞講話也要謹慎，詛咒住院、看醫生在民間社會是犯大忌。

2020總統及立委選舉倒數，由於台北市基隆路、羅斯福路交叉口的圓環是台北市交通要道，上班時間聚集大量的車潮與人潮，卓榮泰上午8時與同黨立委參選人阮昭雄、謝佩芬及蔡沐霖在圓環旁，與準備上班的民眾揮手、拜票，進行選前衝刺。

張善政昨天批評，蘇貞昌只會酸國民黨總統參選人韓國瑜，要是蘇貞昌又繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」，此言論引起外界討論。

卓榮泰上午表示，他希望國民黨主席吳敦義、韓國瑜、張善政及國民黨的朋友不要急也不要慌，因為治理國家大事不能急也不能慌，用詞講話也要謹慎，因為詛咒別人去住院、看醫生，在民間社會是犯大忌，這樣說法除了顯示國民黨的慌亂外，也會跟人民希望的平安喜樂脫節。

卓榮泰也強調，他認為蘇貞昌的身體很好，也禁得起更大的努力、更大的風波，他們身體都會很健康。

媒體詢問，韓國瑜迄今仍避而不談中國介入台灣的選舉。卓榮泰認為，韓國瑜的標準答案應該是「台灣是民主成熟的國家，任何境外勢力都不足以影響台灣選舉，政府也會全力防堵以維護國安」，但韓國瑜逃避的態度是錯的，這樣的方式會啟人疑竇，但他相信只是韓國瑜的形容詞沒有想到，一時詞窮而無法回答。

卓榮泰最後也說，基隆路圓環是阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖3名參選人選區交叉集中最接近的地方，希望在這繁忙的路口，用他們的誠意感動市民；另外，阮昭雄等人在拜票前也透過臉書直播與選民互動，阮昭雄說，透過空戰與陸戰的方式火力交叉，在選區交界與選民互動。（編輯：林興盟）1081128