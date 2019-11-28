更多編輯台推薦新聞：
王立強案 學者吳介民：揭開中國對台滲透新窗口
兩岸

王立強案 學者吳介民：揭開中國對台滲透新窗口

京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年
生活

京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張善政酸蘇貞昌住院 游錫堃：失言應道歉

最新更新：2019/11/28 10:20

（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨副總統參選人張善政昨天指行政院長蘇貞昌若持續酸言，「老天會很快讓他再住院」。對此，前行政院長游錫堃今天表示，政治不能失去人性，張善政應誠懇向社會道歉。

游錫堃上午陪同民主進步黨台北市第4選區（南港、內湖區）立委參選人高嘉瑜到內湖區掃街、拜票，還贈送達摩給她，寓意必勝。游錫堃指出，高嘉瑜是民進黨優秀女性人才，相信可在國會發揮所長。

媒體在會前聯訪時詢問，張善政昨天批評蘇貞昌只會酸中國國民黨總統參選人韓國瑜，要是蘇貞昌繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」，是否失言。

游錫堃表示，人要有善念，政治不能失去人性，認為張善政失言、是負面示範，應該誠懇向社會道歉。

他指出，這次選舉對台灣很重要，「役勝台灣存、役敗民主亡」，台灣邁向民主國家是場漫長的戰爭，而2020大選是場關鍵戰役，選輸的話將喪失台灣民主，同時也將香港化。

游錫堃提到，正值美中貿易談判關鍵時刻，美國總統川普今天正式簽署「香港人權與民主法案」，可見民主及人權是需大家共同捍衛，如今香港、西藏及新疆在中共統治下，現況就是沒有民主與人權，台灣一定要珍惜現今的民主成果。

他說，過去選舉都是藍、綠之爭，但現在藍逐漸褪色，已變成赤、綠之爭，若民進黨2020大選選不好，台灣也將慢慢赤化，他對此感到相當憂心。

高嘉瑜表示，內湖、南港區向來藍大於綠，但自己對這場選舉有信心，呼籲大家要團結投票、下架共產黨，並感激游錫堃持續栽培年輕人，台灣水牛精神永存。（編輯：戴光育）1081128

延伸閱讀
張善政酸蘇貞昌住院 政院駁斥散播假訊息

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報