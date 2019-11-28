張善政酸蘇貞昌住院 游錫堃：失言應道歉

（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨副總統參選人張善政昨天指行政院長蘇貞昌若持續酸言，「老天會很快讓他再住院」。對此，前行政院長游錫堃今天表示，政治不能失去人性，張善政應誠懇向社會道歉。

游錫堃上午陪同民主進步黨台北市第4選區（南港、內湖區）立委參選人高嘉瑜到內湖區掃街、拜票，還贈送達摩給她，寓意必勝。游錫堃指出，高嘉瑜是民進黨優秀女性人才，相信可在國會發揮所長。

媒體在會前聯訪時詢問，張善政昨天批評蘇貞昌只會酸中國國民黨總統參選人韓國瑜，要是蘇貞昌繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」，是否失言。

游錫堃表示，人要有善念，政治不能失去人性，認為張善政失言、是負面示範，應該誠懇向社會道歉。

他指出，這次選舉對台灣很重要，「役勝台灣存、役敗民主亡」，台灣邁向民主國家是場漫長的戰爭，而2020大選是場關鍵戰役，選輸的話將喪失台灣民主，同時也將香港化。

游錫堃提到，正值美中貿易談判關鍵時刻，美國總統川普今天正式簽署「香港人權與民主法案」，可見民主及人權是需大家共同捍衛，如今香港、西藏及新疆在中共統治下，現況就是沒有民主與人權，台灣一定要珍惜現今的民主成果。

他說，過去選舉都是藍、綠之爭，但現在藍逐漸褪色，已變成赤、綠之爭，若民進黨2020大選選不好，台灣也將慢慢赤化，他對此感到相當憂心。

高嘉瑜表示，內湖、南港區向來藍大於綠，但自己對這場選舉有信心，呼籲大家要團結投票、下架共產黨，並感激游錫堃持續栽培年輕人，台灣水牛精神永存。（編輯：戴光育）1081128