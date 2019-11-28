藍批鐵道審查無視專業 交通部：已重新檢視納意見

（中央社記者余祥、汪淑芬台北28日電）交通部鐵道政策遭部分學者質疑，並有參與鐵道審查委員會委員請辭。國民黨今天召開記者會批總統蔡英文號稱最會溝通的政府，但卻無視專業意見，在選戰關頭大行政策買票。

對於國民黨批評，交通部表示，交通部長林佳龍日前已公開表達支持部分學者訴求，促進鐵道建設審查更公開透明，願重新檢視納入相關意見，讓鐵道建設更好，希望國民黨批評指教時能更新、了解完整資訊，正視各地方政府對鐵路立體化提升安全與促進核心區域發展的需求與殷切期待。

交通部說，中央政府過去未依鐵路法意旨提出鐵道建設整體規劃，衍生出各縣市自提，而7年前仍是國民黨執政時期又新增限制，導致近年來無一鐵路立體化計畫通過問題，目前交通部正設法重新檢討機制。

交通部說，民主法治國家要依政府程序推動建設，絕大多數學者專家參與重大建設審查時，交通部都希望意見充分發揮，尊重並採納不同聲音，重大政策和建設才能正向發展而非停滯未決。

國民黨上午召開「最會溝通的政府？林佳龍打臉蔡英文！」記者會，副發言人黃心華說，蔡總統不斷跑選舉行程，交通部長林佳龍不斷撒錢綁樁，還忽視專業，把交通工程當政治形象工程處理。

黃心華歸納蔡政府有「騙、偏、貶」三招，上任前說最會溝通、不缺電等，都是「騙」；接著就是路走「偏」，例如觀塘換深澳等許多工程，環評都矇騙過關；最後是「貶」，例如林佳龍刻意貶低專業評審委員意見。

與會的台北市議員李明賢表示，蔡總統號稱是史上最會溝通的政府，但交通部長林佳龍面對審查委員的專業建言，卻稱是「個人意見，不能凌駕委員會」，難道是所有交通建設通通是民進黨、林佳龍、蔡總統說了算，完全不聽專業意見，令人匪夷所思。

前交通部次長陳世圯也質疑，桃園鐵路高架，突然開會就要改成地下化，且經費從最初300多億元，到現在增至逾千億，引起學者質疑；另外，北宜高鐵要跳過可行性研究程序，併入北宜直鐵案，但台鐵與高鐵差異不小，難道可以在短時間就做出決策嗎。

陳世圯呼籲，執政黨對於重大公共工程應慎重，勿當成選舉工具。（編輯：林淑媛）1081128