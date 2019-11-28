蔡總統：打造南部科技廊道跟竹科一樣棒

總統蔡英文（中）28日在總統府秘書長陳菊（左）、民進黨立委劉世芳（左2）等人陪同下，到高雄市楠梓區援中港代天府參香，並為贈匾「厚澤安民」揭牌。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月28日

（中央社記者程啟峰高雄28日電）總統蔡英文今天表示，將串聯楠梓加工區、橋頭科學園區、南部科學園區高雄園區及南科形成南部科技廊道，打造成南部科技重鎮「跟竹科一樣棒」，為南部子弟創造最好的工作機會。

蔡總統中午由總統府秘書長陳菊、前內政部長余政憲、民進黨立委劉世芳等人至高市楠梓區援中港代天府參香並為贈匾「厚澤安民」揭牌，受到當地鄉親夾道熱情歡迎。

蔡總統致詞勾勒楠梓區未來發展榮景，她表示，楠梓區緊鄰橋頭科學園區，整合楠梓加工區封測大廠日月光加上南部科學園區高雄園區（路科）有華邦電子的大筆投資進駐，還有南科台積電的上兆投資，這些加總起來形成的南部科技廊道，跟新竹科學園區一樣棒、一樣好。

蔡總統說，先進的高階製造研發中心，北部有南部更要有，未來各科技大廠在南部投資的技術領先程度更是超越北部。

蔡總統進一步指出，將打造南部科技廊道成為下一個世代南部科技產業重鎮，下一個世代最好的產業及最好的工作機會都將在這裡，屆時南部子弟不必再遠赴他鄉找「頭路」，鄉親也可以叫在外地的子弟回來就業。

蔡總統表示，由於台灣是開放自由的社會，台商回流，外商也願意來投資；目前台灣經濟成長是亞洲四小龍第1名，她有信心今年第4季及明年也都是第1名。

蔡總統同時為劉世芳「掛保證」，推崇劉世芳是專業、用心、能幹、「有夠恰」（台語，意指很兇）的立委，可說是民進黨濁水溪以南最關鍵的一席，「劉世芳當選、蔡英文就當選」。

蔡總統並為明年1月11日總統立委選舉催票，她說，明年這場選舉全世界都在看，呼籲大家踴躍出門投票展現台灣人的意志，用選票向全世界傳達守護台灣國家主權與民主自由的決心。

蔡總統又說，民進黨提名的不分區立委名單是國民黨不能比的，呼籲大家政黨票也要投民進黨。

蔡總統隨後陪同劉世芳等人轉往楠梓區右昌三山國王府參香，同樣受到民眾熱烈歡迎。（編輯：謝雅竹）1081128

總統蔡英文（前）28日南下高雄，前往楠梓援中港代天府參香，向當地鄉親揮手致意。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月28日