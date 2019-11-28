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立院協商總預算案等 國親兩黨缺席流會

最新更新：2019/11/28 15:38

（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，原擬研商包括「109年度中央政府總預算案」在內等事宜，因為國民黨團和親民黨團缺席，無法進行協商，宣布散會。國民黨團表示，因為朝野沒有互信。

這場下午在立法院議場3樓會議室進行的朝野黨團協商，原擬開會研商包括「109年度中央政府總預算案」、「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」、「礦業法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」在內相關事宜。

由於國民黨團和親民黨團缺席，蘇嘉全說，沒有辦法進行協商，今天就宣布散會。

在宣布散會前，蘇嘉全也提及，立法院要在12月底之前完成「109年度中央政府總預算案」的審議，否則明年度各部會的預算執行恐怕就會耽擱。

蘇嘉全說，請民進黨團及時代力量黨團先將總預算案審議的流程帶回，如果同意的話，再請國民黨團和親民黨團看不能接受相關流程，依據流程處理總預算案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時指出，未出席今天下午的朝野黨團協商，是因為朝野沒有互信。

曾銘宗說，民進黨欲將反滲透法草案逕付二讀，除違反程序正義外，行政院也沒提出版本，為什麼不提出行政院版反滲透法草案？為什麼不先交付委員會審查？

他重申，假如為了國家安全、社會穩定、遏止境外勢力滲透，國民黨團支持相關修法，也會提出對案。但是民進黨的做法，令人強烈質疑是選舉操作。（編輯：林孟汝）1081128

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