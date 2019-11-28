出席小英姐妹會 賴清德：守護台灣靠人民力量

台中市小英姐妹會幹部培訓營28日在總統蔡英文台中市競選總部舉行，民進黨副總統參選人賴清德（圖）出席與會，籲請大家支持，一起守護台灣民主自由。中央社記者郝雪卿攝 108年11月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）民進黨副總統參選人賴清德今天指出，守護台灣及中華民國就是民進黨的路線，只有靠人民力量，借重每場選舉、每張選票，將守護台灣意志淬鍊成像鋼鐵般堅強。

台中市小英姐妹會幹部培訓營下午在總統蔡英文台中市競選總部登場，賴清德、民進黨主席卓榮泰都出席呼籲在場姐妹，過去女人撐起半邊天，這次要爭取台灣的明天。

賴清德指出，兩蔣時代要反共，「這代國民黨要去給人統」，還說要守護中華民國，都是多講的，守護台灣、中華民國就是民進黨的路線，兩黨路線差這麼多，只有靠人民力量，借重每場選舉、每張選票，將守護台灣意志淬鍊成像鋼鐵般的堅強，才能永遠守護台灣。

卓榮泰則說，每次來台中，就會舉頭看天空，想要看看空氣有沒有比較好，去年林佳龍被假訊息打敗，沒有連任台中市長，這次要請大家在網路上洗清假消息，網路維護政權是最新的科技戰，沒有這麼做，就會像以前一樣敗在網路的謠言、敗在網路的蒙騙。

卓榮泰表示，台灣最強的總統及副總統參選人組合就是「英德配」，只有這個組合才能帶領台灣往正確方向，反觀國民黨的參選人，「總統都在講器官，副總統都在詛咒，要人家去住院」，這是犯大忌，證明國民黨慌了，民進黨就要愈穩定沉著，明年一定要選對，台灣不能輸給香港。（編輯：謝雅竹）1081128