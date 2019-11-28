蔡總統指中火用煤減少 韓陣營：移到其他電廠燒

（中央社記者王承中台北28日電）總統蔡英文今天表示，這幾年努力將中火用煤量低於1300萬公噸。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，蔡政府只是把中火的燃煤移到其他燃電廠燒，假裝自己有好政績。

蔡總統今天表示，「行動才能解決空污，口說善言才能帶來善政」；她說，最近很愛談論空污的張善政在擔任行政院長、副院長時，中火的用煤量高達1800萬公噸，「透過我們這幾年來的努力，才終於即將低於1300萬公噸」。

黃曼昕下午發表示，蔡政府還是不願誠實面對民眾，只敢用區域性的數字來假裝自己有好政績，但「用肺、用癌發電」最真實狀況卻沒有讓全民知道。

黃曼昕指出，即便中火燃煤數字降低，但新北市的林口、高雄的大林、興達、民營的麥寮、和平等燃煤電廠的燃煤用量與發電度數卻增加，2018年燃煤發電度數是有史以來最高，達1312億度。蔡政府只是把台中火力發電廠的燃煤移到其他燃電廠去燒而已。

黃曼昕表示，蔡政府執政期間，不僅燃煤發電度數創新高，燃煤噸數也是歷史最高，即使今年預估數字，都比張善政擔任行政院長時多，這也是為什麼蔡政府只敢提中火，不敢說全國。請蔡總統搞清楚數字，千萬別玩數字遊戲。

根據黃曼昕提供的經濟部能源局數據顯示，全國的燃煤噸數，馬政府執政2014年至2016年分別是4838.1萬公噸、4595.8萬公噸、4697.7萬公噸，而蔡政府執政2017年至今年的預估，分別是4927.7萬公噸、5067.8萬公噸、4993萬公噸。

台電今天發布新聞稿聲明，為避免社會一再以訛傳訛，台電再度重申，中火用煤量「只減不增」，近5年減煤大約500萬噸，今年相較去年減少超過300萬噸，更創下單年度減煤量新高，預計將低於1300萬噸，「數據就是減煤的事實與成果」，不會因為旁人胡亂指摘，就抹滅中火一路減煤的努力。

台電指出，有關環保署說明10%容許差值，已經施行18年的法令規範，非為中火開出特例。台中市政府核發的許可證也有登載10%容許差值，台電是依法行政。

台電表示，台電對穩定供電及減煤都有計畫，同時，為了達到中部民眾的期待，台電也透過短期降載減排，中期環保改善，長期興建低污染的燃氣機組、讓燃煤機組轉為備而不用，讓減煤按部就班地達成。（編輯：蘇志宗）1081128