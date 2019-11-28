卓榮泰率綠議員 跨黨力挺洪慈庸陪掃街

民進黨主席卓榮泰（車上左2）28日南下台中，跨黨力挺尋求連任的無黨籍立委洪慈庸（車上左3），一起展開車隊掃街拜票。（洪慈庸服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年11月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）民進黨主席卓榮泰今天帶領黨籍台中市議員跨黨力挺無黨籍立委洪慈庸，他表示，台中立委選舉是政黨合作的示範區，希望以分進合擊方式帶動選情，並呼籲百萬青年站出來支持。

卓榮泰與台中市議員蕭隆澤、周永鴻下午陪同尋求連任的洪慈庸車隊掃街，卓榮泰呼籲百萬青年站出來「挺台灣、保平安」，支持洪慈庸衛冕「關鍵席」。

卓榮泰接受媒體聯訪時指出，台中立委選舉是政黨合作的示範區，除民進黨自提6人外，另和洪慈庸、台灣基進陳柏惟共同合作，也為未來更廣闊的政黨合作打好基礎。經過縝密選戰規劃，交叉火網，上午民進黨副總統參選人賴清德陪同洪慈庸拜票，下午他與黨籍議員陪同車隊掃街，希望一整天分進合擊，帶動台中選舉熱情。

提到台中市立委選情，卓榮泰表示，民進黨4名現任立委與洪慈庸，根據目前民調來看，將堅守台中4+1「衛冕區」，而新的「挑戰區」也已急起直追，速度相當快，包括第5選區（北北屯區）莊競程、第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）陳柏惟、第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）翁美春等人，洪慈庸是關鍵一席，合作會比4年前更密合，也期待結果更成功。

洪慈庸表示，這次的選舉，台灣人必須要團結一致對外，台灣一定要贏，她也全力爭取各方勢力支持，希望在地方打出好成績，這席是關鍵席次，希望集結所有力量，讓台灣這一次能真的勝利。（編輯：謝雅竹）1081128