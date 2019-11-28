選前辭市長或選後戰黨魁 韓國瑜：不存在的議題

（中央社記者余祥、王承中台北28日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天上政論節目時，針對是否可能選前辭高雄市長或選後選黨主席皆回應說，「這是不存在的議題」。談及黨內整合問題，韓國瑜說，黨有黨主席，他不在其位，不好意思講太多。

至於是否會替無黨籍花蓮立委參選人傅崐萁站台，韓國瑜說，這次選戰最高的目標是大家來保護中華民國，如果無黨籍參選人也是保護中華民國，他們也很難開口要求撤合照；不過，身為國民黨總統參選人，他必然會支持國民黨提名的人，毋庸置疑。

韓國瑜下午至政論節目錄影，並在晚間播出。被問到國民黨內整合問題，韓國瑜說，遇到選舉，民進黨人人手上一把武士刀，大家團結對外，但國民黨人人手上拿著麻糬，「隨便你砍、隨便你殺」。

韓國瑜說，國民黨支持者心理上很容易動搖，如果今天黨提名的是前新北市長朱立倫，也會受到鋪天蓋地的攻擊，到時候大家也會說為什麼不提名韓國瑜，這就是國民黨跟民進黨的差別。

至於黨內整合問題誰該負責，韓國瑜說，黨有黨主席，吳敦義是由黨員投票產生，他則是黨提名的總統參選人，當然對黨有責任，但黨的管理和黨機器還是有主席、中常會等機制的存在，「我自己知道不在其位，不好意思講太多。」

韓國瑜強調，國民黨未來若不改革，就是死路一條，這支股票可能會下市，更有亡黨的危險，若台灣變成一黨獨大，非2300萬人民之福。

他說，國民黨要改革的地方太多了，包括整個領導統御、需要有強而有力的論述，也一定要拔擢各界優秀的人才、年輕人，民進黨傾全黨之力培養年輕人，共產黨也是，但國民黨內這種感覺出不來，「我62歲算中壯代，我自己都不敢講。」

至於選後是否可能再戰黨魁，韓國瑜說，這是不存在的議題，國民黨勝敗還在未定之數，且在總統大選前說這話對黨主席不敬，日前國民黨也修正黨章，總統未必要兼任黨主席。

被問及選前是否會辭去高雄市長，韓國瑜說，這又是假議題，也是現在不存在的問題。

談及鴻海創辦人郭台銘可能會幫國民黨立委參選人輔選，韓國瑜說，「開餐廳不怕肚子大」，當國民黨在選舉的時候，有越來越多人幫忙，這是美事一樁。

與韓國瑜頗有私交的前花蓮縣長傅崐萁，此次以無黨籍身份投入花蓮立委選舉，造成泛藍分裂，外界對於韓國瑜是否會替傅崐萁站台頗為關注。

韓國瑜說，花蓮的問題他會往後放，這次選戰最高的目標是大家來保護中華民國，如果無黨籍參選人也是保護中華民國，他們也很難開口要求撤合照，但是依據政黨倫理，他們也會被質疑為何不制止，這些問題都會碰到，花蓮的問題會必然會找出一個方法。（編輯：羅曉荷/林孟汝）1081128