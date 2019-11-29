韓提大選辯論 蔡總統：請先建立承擔責任穩定性

（中央社記者潘姿羽台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜日前邀請總統蔡英文公開辯論，蔡總統今天回應表示，韓國瑜應該先建立承擔責任的穩定性；行政院副院長陳其邁則提醒，辯論不是脫口秀，講話要算話。

韓國瑜28日表示，樂意跟蔡總統辯論，辯論就像是打乒乓球，互動性強，若一個人自己打高爾夫，看著讀稿機就把問題講完，全國民眾不會了解，透過問答、攻防，才能把理念闡述清楚。

蔡總統今天於「2019台北金融科技展開幕典禮」受訪時表示，韓國瑜大概沒有搞清楚，她不是第一次參加總統大選，已經參加幾次、每次也都有參加辯論，她一向很嚴肅地準備總統大選辯論，不只政見經過很多討論、研究，所提出的政見也一定會實現。

蔡總統接著說，倒是韓市長，給人感覺是逃避高雄市議會質詢的市長，政治承諾又常常第一天講了、第二天就推翻掉，他的政見與承擔責任的穩定性是不是應該先建立，才能以更嚴肅的態度來面對大選辯論。

行政院副院長陳其邁曾與韓國瑜競選高雄市長，媒體也詢問，是否有什麼建議給韓國瑜。

陳其邁表示，第一，資料要看充分一點，事前要準備資料，不要想到什麼就說什麼；第二，希望他辯論時講的話要算話，不是白紙黑字才算話，「這樣誰敢跟他辯論」。

陳其邁說，假如辯論所說的任何話等同於政見，這就是韓市長取信於民眾的根本，畢竟辯論很莊嚴神聖，不是脫口秀，而是面對民眾、交代未來4年要做什麼，這就是承諾。（編輯：林興盟）1081129