藍營花蓮縣黨部：誤植地址 徐榛蔚等人重做懲處

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣黨部考紀會今天上午針對徐榛蔚等3名黨員違紀輔選作出懲處，被懲處黨員下午開記者會喊冤，到通知地點卻不見人影。縣黨部坦承地址有誤，原決議取消，將擇期重開考紀會。

花蓮縣黨部今天上午10時召開第2次考紀會，針對國民黨花蓮縣長徐榛蔚違紀陪同無黨籍傅崐萁登記參選立委，決議記徐榛蔚申誡一次；新城鄉長何禮臺、縣議員吳東昇遭檢舉，建請黨中央最輕停權2年、最重開除黨籍處分。

考紀會懲處公布，何禮臺、吳東昇下午3時召開記者會。何禮臺指出，按照公文提供時間、地址，到明禮路71號說明，卻不見考紀會委員人影，質疑縣黨部用調虎離山之計，讓黨員沒辦法向考紀委員說明，影響黨員權益。

吳東昇說，傅崐萁不管在立委、縣長任內，對花蓮的建設、建樹都值得他跳出來支持，不只陪同登記，日後會更大方拉票、站台，全力支持韓國瑜和傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君下午受訪指出，經查證通知公文內容確時有誤，通知說明地點應該是明禮路7之11號，上午決議取消，縣黨部將重新發文，會在下次召開考紀會讓3位黨員到場答辯，考紀會過程才算完備，考紀會地點將回到縣黨部。（編輯：黃世雅）1081129