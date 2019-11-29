國民黨立院席次若過半 吳敦義：願爭取立院龍頭

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席吳敦義今天表示，若有機會進入立法院，且國民黨在立法院的席次能單獨過半，在水到渠成下，他願意爭取擔任立院龍頭。

國民黨主席吳敦義近期因不分區立委名單引發爭議，他今天接受聯合報專訪時重申，民進黨的不分區名單也不是太公開，聽說最後拍板定案，是在總統蔡英文的官邸拍板的，這跟國民黨不同。

至於外界批評國民黨不分區名單年輕比例不高、且國民黨不夠栽培年輕人的聲浪也不斷湧入，他坦言，「批評不是毫無道理」。

不過，他表示，現在民進黨是執政黨，在內閣、國營事業等，有很多中年以上的人在擔任部會首長，所以參與不分區立委的，基本上會比較多一點年輕的；但國民黨現在在野，沒有國營事業、行政機關，所有過去有經驗、有閱歷、有意願的人，就只有選區域立委或爭取不分區立委。

他認為，可能因為執政、在野的分別，因此有這樣的問題，但國民黨也盡量做到讓年輕朋友如陳以信、曾文培等40歲左右的年輕人進入不分區。

由於吳敦義名列國民黨不分區立委名單第14名，有機會進入立法院擔任立委，外界也好奇，若情勢許可，吳敦義是否會當仁不讓擔任立院龍頭。

他說，如果能夠水到渠成，得到同仁、同志的鼓勵與支持，且國民黨在立法院的席次能單獨過半，他願意嘗試去為國家進一步努力；但是假如事與願違，也不必勉強。

談到國民黨總統參選人韓國瑜向支持者喊出，拒答民調或唯一支持蔡英文，這是否好的策略？吳敦義表示，他不是民調專家，不能說韓國瑜主張這是對或錯，他認為每個人如人飲水，冷暖自知，韓國瑜若有什麼呼籲，支持者不妨好好的參考。（編輯：林孟汝）1081129