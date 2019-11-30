賴清德桃園沿海輔選 籲支持守護台灣民主參選人

民進黨副總統參選人賴清德（前排左3）、民進黨副秘書長林飛帆（前排左1）與桃園市長鄭文燦（前排右2），30日上午陪同民進黨桃園市第2選區立委參選人黃世杰（前排左2）到觀音區草漯保障宮及大園區仁壽宮參香。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）民進黨副總統參選人賴清德今天表示，這次的總統及立委選舉，不是藍綠對抗或族群之爭，而是總統蔡英文所說捍衛台灣、守護台灣民主的選舉，民眾應支持認同這樣路線的參選人。

賴清德與民進黨副秘書長林飛帆、桃園市長鄭文燦，上午陪同民進黨提名桃園第2選區立法委員參選人黃世杰，前往觀音區草漯保障宮及大園區仁壽宮參香，許多支持民眾一早就前往現場等候，一看到賴清德出現，民眾立即大喊「副總統好」，也有人高呼「英德勝利，贏得勝利」，更有人爭相與賴清德握手，不停呼喊「凍蒜、凍蒜」，場面相當熱鬧。

賴清德致詞表示，這次的總統及立委選舉不是藍綠對抗，在共產黨已經來到台灣門口時，大家應該一致對外。這次選舉也不是族群之爭，而是總統蔡英文所說，捍衛台灣、守護台灣民主的一場選舉，任何人只要認同這樣的路線，民眾就該給予支持。

賴清德指出，部分民眾誤會政府將年金改革省下的費用花在其他地方，但政府是為了避免年金破產的危機，才會進行改革，並把省下來的錢用來挹注基金，讓公教基金維持財務穩健，否則不但退休的軍公教將沒有年金可領，更會造成社會的混亂。

他說，民進黨在蔡總統的帶領下積極發展經濟，近來中美貿易衝突必然會影響台灣及其他國家，自己在擔任行政院長時，就率領團隊針對台灣五缺問題討論並提出對策，歡迎台商鮭魚返鄉，現在台商及台灣企業加碼投資台灣的金額已超過新台幣7000億元，也歡迎台商回台時選擇桃園市的航空城，創造地方更多就業機會。

賴清德指出，政府的稅收除了進行基礎建設，也用於各項社會福利，台灣已進入高齡化社會，因此蔡總統提出長照2.0政策，各縣市也都依照中央政府的規劃推動，蔡總統也允諾，連任後將增加育兒津貼，鼓勵年輕人生育。

賴清德表示，民進黨在首次執政時，照顧高齡長輩，推行老人年金，民進黨第二次執政時，則是照顧幼兒增加育兒津貼。政府很感謝民眾對民進黨執政的支持，也願意傾聽民眾心聲，這次的選舉也希望民眾支持，讓「英德配」贏得大選，讓民進黨推出的區域立委高票當選，也讓國會立委席次可以過半。（編輯：方沛清）1081130