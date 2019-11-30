力挺蔡總統連任 阿根廷台僑組後援會

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯29日專電）旅居阿根廷台僑29日晚間在布宜諾斯艾利斯成立2020蔡英文連任阿根廷海外後援會，僑胞揮舞著蔡總統競選後援會小會旗大喊「凍蒜」，力挺蔡總統連任。

由阿根廷台灣僑民聯合會、阿根廷台灣協會等僑胞組織共同發起，29日舉辦2020蔡英文連任阿根廷海外後援會成立大會。大會一開始播放蔡總統預錄的致謝影片，感謝旅居海外的台僑支持，希望大家再給她4年的時間，讓台灣變得更好。

阿根廷海外後援會召集人楊振壽向僑胞報告蔡總統執政3年多的內政、外交政績。他表示，蔡總統雖然民調居高，但仍不能輕忽，呼籲大家明年1月11日回台灣投票，讓蔡總統再次高票連任，勿讓台灣落入親共政權。

根據僑務委員會統計，目前旅居阿根廷的台灣僑民約1萬餘人，其中約7000人居住首都布宜諾斯艾利斯。許多僑胞在30、40年前移民阿根廷，在當地從事超市、建築業、不動產、農業或餐飲業等，多已在當地落地生根，但仍心繫台灣政治情勢發展，許多僑胞雖年事已高，但也意識這次選舉相當重要，希望返鄉投票。

海外後援會台僑揮舞著小會旗高呼蔡英文「凍蒜」，2020台灣要贏、捍衛民主和國會過半等口號。會後僑胞也藉機餐敘，聯繫感情。（編輯:陳惠珍）1081130