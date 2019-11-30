護國保台助選團開拔 卓榮泰：屏東立委1席不能少

民進黨副總統參選人賴清德（右3）、黨主席卓榮泰（右2）、秘書長羅文嘉（右）及副秘書長林飛帆（左3）等人，30日為黨籍屏東縣立委參選人鍾佳濱（中）站台造勢，鍾佳濱戴起拳擊手套象徵民進黨出擊，力拚總統連任、國會過半。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）民進黨護國保台助選團今晚從屏東開拔，副總統參選人賴凊德、主席卓榮泰等人在屏東內埔鄉，為第1選區立委參選人鍾佳濱助選。卓榮泰強調，屏東下屆立委1席都不能少。

助選團先後由民進黨正、副秘書長羅文嘉和林飛帆、卓榮泰、屏東縣長潘孟安、前行政院長游錫堃及賴清德等人助講，內埔鄉是屏東最大客家鄉。

卓榮泰白天在高雄談到屏東第2選區立委民進黨開放競選，目前有2個人（現任立委蘇震清與前立委鄭朝明）參選，他要求參選人在競爭中，不能有傷黨形象的言詞；他今晚助選時沒有提第2選區的參選人，但強調屏東下屆立委因選區劃分少1席剩2席，民進黨目前3席立委，莊瑞雄列下屆不分區，下屆屏東立委，民進黨1席都不能少。

卓榮泰並表示，這次選舉首投族有118萬人，他要發起2項運動，第1個是「百萬青年站出來，挺台灣保平安」，第2個是「百萬青年站出來，下架吳斯懷」，卓榮泰呼籲年輕人出來投票，並重複高喊「百萬青年站出來，下架吳斯懷」。

賴清德懇請屏東鄉親支持民進黨提名的鍾佳濱及不分區莊瑞雄與周春米，他說，這幾年中國處處打壓台灣，不讓台灣參加國際組織，邦交國一國一國挖走，美國和國際間支持台灣一定要有國際空間，因此，大家不可以放棄，要團結站在第一線守護台灣主權和民主。

賴清德提香港「反送中」的抗議事件，他表示，這次香港的選舉，泛民主陣營贏得86%席次，台灣不能做第2個香港，要讓香港成為第2個台灣，最好的方式就是總統蔡英文連任成功，國會席次過半，讓民進黨更有力量守護台灣。

游錫堃今天下午到第2選區的東港鎮，陪同以無黨籍登記參選的蘇震清掃街拜票，除了推薦蘇震清在立委任內努力爭取建設，更是守護台灣的戰將，在護國保台的這次大選，一定要讓蘇震清高票連任；晚上為鍾佳濱站台時，游錫堃則請大家力挺總統蔡英文和鍾佳濱。

游錫堃表示，蔡英文團隊近2年已逐漸上軌道，內政的改革也逐漸完成；在外交上，目前則是空前與美國關係最好的時候。（間急：黃世雅）1081130