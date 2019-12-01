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【2020大選】選情分析1/36

苗栗立委版圖穩固 新人輩出訴求扳倒老將

最新更新：2019/12/01 09:22

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣長期被視為藍營鐵板，不易撼動，2席現任立法委員都是中國國民黨籍，但第10屆立委選戰共12人參選，包含民主進步黨、台灣民眾黨及無黨籍等新秀，訴求扳倒老將。

苗栗縣立委長期以來幾乎都是國民黨籍，第1選舉區（海線）立委陳超明要挑戰3連霸，將迎戰民主進步黨籍苗栗縣議員羅貴星、台灣民眾黨參選人朱哲成、台澎黨參選人鍾林芷綸、無黨籍參選人朱英濠與曾國良。

朱哲成退出民進黨後，改披民眾黨戰袍參選，獲民眾黨主席柯文哲力挺，訴求以「第三勢力」打破藍綠；羅貴星則以中生代之姿，代表民進黨出征。

陳超明是政壇老將，地方人脈、選民服務經營扎根已久，實力穩固，但羅貴星有前立委、前竹南鎮長康世儒力挺，加上前苗栗縣議員陳銘安、謝端容倒戈退出國民黨相挺，都可能衝擊陳超明在竹南大本營選票，為選情增添變數。

陳超明表示，他會理性面對，希望竹南鄉親團結；面對選民結構改變、對手也相對年輕，他說，雖然年輕就是本錢，但智慧、實力仍須靠經驗累積，他會以智慧、經驗和旺盛體力繼續爭取選民支持。

苗栗第2選區（山線）由立委徐志榮尋求連任，擁藍營在山線基本盤優勢，又有前苗栗縣長劉政鴻、苗栗縣長徐耀昌2大地方派系相挺，穩紮穩打。

去年以無黨籍身分獲綠營禮讓支持參選苗栗縣長失利的前頭份市長徐定禎加入民進黨再戰立委，他苦笑說，2次選舉都遇上「姓徐的」，徐氏宗親內戰「兄弟鬩牆」，但苗栗需要翻轉，期盼獲鄉親支持，改變苗栗。

頭份是山線第一大票倉，有地緣關係的徐定禎本可占盡優勢，但無黨籍頭份市民代表會主席温俊勇也加入戰局，恐瓜分部分票源。

温俊勇表示，這次選舉要拋開政黨，丟掉藍綠包袱，讓年輕世代崛起，革新苗栗政壇。

這選區另有台灣基進參選人林昱同、勞動黨參選人林名哲與中華統一促進黨參選人曾宛菁登記參選，都是7年級生，對苗栗選民而言是生面孔。

地方人士分析，苗栗政治版圖相對其他縣市穩固，新人挑戰老將仍有一定難度，最終可能回歸「藍綠對決」局面。（編輯：李明宗）1081201

地機族
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