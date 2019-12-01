立委雲林1選區砲火猛烈 2選區選情膠著

雲林縣第1選區立委參選人張嘉郡（左）由國民黨提名競選，盼搶下雲林立委席次。（張嘉郡競選總部提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年12月1日

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣立委第1選區由國民黨張嘉郡征戰民進黨蘇治芬，雙方砲火猛烈，參選人林富源和李昭儀各找舞台發揮；第2選區由國民黨謝淑亞挑戰民進黨劉建國，選情膠著，新科民代彭新銘和張永津有志難伸。

雲林第1選區參選人除了張嘉郡及蘇治芬外，還有台灣革命黨李昭儀及無黨籍林富源，其中李昭儀是首度參選，其餘3人都有實際參選立委經驗。

張嘉郡父親張榮味曾任雲林縣議會議長、縣長，在農會及農田水利會等系統深具影響力。

曾任國大代表、雲林縣長的蘇治芬，原本力挺許忠富接班而獲中央提名參選立委，但因選情變化，綠營地方人士極力建言保住總統票和政黨票，黨中央傾聽民意，遂由許忠富退讓，黨中央徵召蘇治芬再披戰袍。

蘇治芬和張嘉郡皆來自政治世家，兩人學經歷亮眼，蘇治芬和張嘉郡也分別深入地方開座談會拉近與選民距離，兩人都有不可以輸的壓力，每每把握每個議題話語權。

此次雲林花生價格紛爭，蘇治芬頻頻請農委會到地方澄清消毒，就怕農業議題失分影響選票，而張嘉郡與姑姑、雲林縣長張麗善、雲林各農會分進合擊，雙姝之戰成焦點。

同選區林富源二度參選，他長期關注環境污染、農業保護等議題，環保訴求可吸取同溫層選票，卻難撼動藍綠基本盤。

台灣革命黨李昭儀是政治素人，父親李日盛是現任台灣革命黨黨主席，但選民對李昭儀相對陌生，掛上政黨是否有加分值得關注。

雲林第2選區參選人有國民黨謝淑亞、代表喜樂島聯盟的張永津、民進黨劉建國及無黨籍彭新銘。

謝淑亞曾任古坑鄉長、雲林縣議員、雲林縣農會總幹事、斗六市長等，去年接任雲林縣副縣長，政績與服務深受人望，地方各界力促更上一層樓參選立委。

爭取立委四連霸的劉建國，長年經營地方，深植實力，擔任立委期間爭取社會福利、衛生環境改善等更受到地方肯定，這次再度奮力一搏，受到高度期望。

選情膠著，謝淑亞有行政資歷，劉建國則為中央民意代表，2人在講述個人政見之餘，雙方陣營也將過去政績攤在陽光下，讓民眾檢視，證明自己是最適合人選。

同選區的張永津在臉書自稱雲林輪椅立委，宣誓若當選4年薪水全部做公益；斗南鎮代彭新銘為新科民意代表，去年選舉經費僅花5萬元，讓人耳目一新，今年他以無黨籍挑戰立委，不過在登記時即宣布落選感言，讓人霧裡看花，卻也道出該選區仍以藍綠對決為主。

雲林縣基本盤向來綠大於藍，去年選舉藍營成功插旗，2名民進黨立委參選人蘇治芬和劉建國雖有現任優勢；但國民黨立委參選人張嘉郡姑姑為雲林縣長張麗善，雲林縣副縣長謝淑亞轉戰立委，張嘉郡、謝淑亞都兼具行政優勢，藍綠固守基本盤，也要搶攻中間選民與旅外遊子選票。

民進黨深知要守住2席雲林立委，未來才有可能延續政局，因此中央傾全力輔選，從總統蔡英文和中央部會首長頻頻下鄉即可看出端倪。

國民黨去年贏得地方選舉，且總統參選人韓國瑜是雲林縣女婿，張嘉郡和謝淑亞有不可以輸的壓力，2人勤跑基層，固守基本盤外，也端出政策喚醒民眾記憶。

藍綠陣營背水一戰讓立委選舉更有看頭，紛紛喊出決戰中台灣，綠營甚至定調「雲林贏、台灣就贏」，而其他立委參選人該如何從藍綠對決中，打出個人品牌，點出藍綠癥結點，搶攻中間選民或是厭惡藍綠的選民選票，進而影響選戰值得關注。（編輯：卞金峰）1081201