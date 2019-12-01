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蔡總統提居住正義5個有心 下個4年繼續拚

最新更新：2019/12/01 17:58

（中央社記者葉素萍新北市1日電）總統蔡英文今天提出居住正義，她有心要拚，下一個4年，她要繼續拚5件事，包括，「社會住宅繼續辦、包租代管大力推、都更危老再突破、租金補貼加倍做、學生住宿要升級。

蔡總統今天在新北市競總成立大會提到居住正義政策的「五個有心」政策；她隨後也透過臉書貼文指出，2010年她參選新北市長，第一次提出「社會住宅」的政策，當時她是第一個把住宅政策當成主要政見的候選人。

她說，當總統後，她沒有忘記過去的承諾。3年多來社會住宅一棟接著一棟在蓋，住宅法、租賃專法、住都中心設置條例等法案，也一一通過了。

蔡總統說，蓋房子需要時間，但是請大家相信，居住正義，她有心要拚。今天她回到新北市宣布，下一個4年，她要繼續拚5件事。

她說，第一個有心，社會住宅繼續辦。8年興辦20萬戶，總目標不變；第二個有心，包租代管大力推，專業公司幫忙管理，打造更優質租屋環境；第三個有心，都更危老再突破，用10倍的速度帶動危險老舊建築翻新；第四個有心，租金補貼加倍做，擴大補貼戶數、補貼對象和補貼標準，讓年輕租屋族真正有感；第五個有心，學生住宿要升級，給弱勢學生補貼，也支持學校蓋新宿舍。

蔡總統表示，居住正義不是口號，有節奏、有規劃、更有進展。再給她4年，讓她繼續實現目標。（編輯：蘇志宗）1081201

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