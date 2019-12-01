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高雄輔選 賴清德：不分黨派支持蔡總統劉世芳

最新更新：2019/12/01 18:23

（中央社記者陳朝福高雄1日電）民進黨副總統參選人賴清德今天到高雄為黨籍立委參選人劉世芳輔選，他說，這次選舉結果將決定台灣未來命運，請鄉親不分黨派支持總統蔡英文、劉世芳。

劉世芳下午舉行競選總部成立大會，賴清德由劉世芳陪同大進場就花了約20分鐘，支持者奮力搖旗高喊當選，行政院副院長陳其邁等多人也到場力挺。

賴清德致詞時肯定劉世芳在國會的表現，也力讚蔡總統執政3年多有成，除了推動長照2.0和育兒津貼加碼、捍衛國家安全等，也持續為基層年輕人推動相關福利政策。

賴清德表示，台灣改革之路走到現在，絕對不能斷。基礎要更穩固，就要讓蔡總統繼續用下一個4年奠定台灣未來的基礎，更穩健帶領台灣創造未來發展。

賴清德指出，2016年劉世芳代表民進黨在長期藍大於綠的左楠地區參選立委。過去國民黨花了40年做不到的事，民進黨用了4年將基礎打穩。只有在乎左楠鄉親才會用心對待左楠建設。蔡總統連任要執政順利，最重要的是國會要過半，而國會要過半最關鍵的一席就是劉世芳。

賴清德表示，選舉剩下40多天，這次選舉結果將決定台灣未來的命運，懇請所有鄉親將這一票，留給認真做事努力為高雄打拚的人。（編輯：陳俊碩）1081201

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